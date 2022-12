Wie leere Bierdosen beim Energiesparen helfen können

Juri kommt aus der ukrainischen Stadt Butscha. Zusammen mit einem weiteren Geflüchteten aus der Ukraine baut er in einem Energieworkshop in Erlangen einen flachen Kasten aus Holz. Gerade sägen die Geflüchteten ein etwa zehn Zentimeter großes Loch in dessen Boden. Aus dem Kasten soll einmal eine Solarheizung werden. Nebenan bohrt ein weiterer Ukrainer Löcher in Deckel und Boden von leeren Dosen, die einmal mit einem halben Liter Bier, Radler oder Cola gefüllt waren.

Arbeiten mit Holz und Metall macht Spaß

Es ist ein soziales Projekt, das ihn sehr angesprochen habe, sagt Juri, während er an der Holzkiste arbeitet. Und, dass er gerne mit Holz arbeitet. Seine Wohnung in Butscha hat er vor dem Krieg noch ausgebaut. Im März ist der dann nach Deutschland geflohen. Serhij kommt aus Kiew und arbeitete dort als Radio- und Elektrotechniker. Inzwischen ist er in Rente. Nach der Flucht ist er inzwischen mit seiner Frau in der Nähe von Erlangen untergekommen. Seit einigen Wochen macht er bei dem Energie-Projekt mit.

Sparen mit einfacher Technik

Mit Silikon klebt der Rentner die leeren Bierdosen aufeinander. Es entstehen mehrere, knapp einen Meter lange Röhren. Sie sind das Herz der passiven Solarheizung. Die Idee dazu hatte Andrej Novak vom Nürnberger Verein "One Europe". Sein Motto: Energiesparen mit einfachster Technik. Noch sind die Heiz-Paneele nicht ausgereift. Die Teilnehmer des Workshops müssen tüfteln und noch viel ausprobieren.

Werkstatt in einem ehemaligen Laden

Dafür bietet das ZAM in Erlangen ausreichend Platz. Das "Zentrum für Austausch und Machen" befindet sich in einem ehemaligen Haushaltswarengeschäft, das sonst leer stehen würde. Die Stadt Erlangen hat das Gebäude gekauft und überlässt es dem Verein. Außer dem Energieworkshop findet an diesem Abend ein Kurs für Holzbildhauer statt.