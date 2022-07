Energiesparen: Von Brunn sieht mehr Homeoffice "skeptisch"

Es fließt wieder russisches Gas nach Deutschland, dennoch treibt die Ampelregierung die Vorbereitung auf den Winter voran: Am Donnerstag hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein neues Paket zu Energiesicherung angekündigt. Neben strengerer Vorgaben für die Füllstände der Gasspeicher sind darin auch eine Reihe von Einsparmaßnahmen enthalten. Unter anderem schlug der Minister vor, dass bald wieder mehr Menschen im Homeoffice arbeiten könnten, um weniger Bürogebäude heizen zu müssen.

Zu dieser Idee äußert sich nun Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn im BR24-Sommerinterview. Auf die Frage, ob eine solche Maßnahme nicht zu höheren Heizkosten für die Arbeitnehmer führen würde, sagt von Brunn, er sehe den Vorschlag "skeptisch": "Vor allem, weil man auch in den Firmen die Temperatur nicht völlig absenken kann."

Habeck selbst ist sich der Problematik offenbar bewusst: Der Umstand, dass Menschen daheim heizen und die Büros kalt bleiben, müsse "in das Zusammenspiel von Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgenommen werden", sagte der Grünen-Politiker. Dennoch wolle er mit den Sozialpartnern "darüber reden, wie man durch verstärkte Nutzung von Homeoffice Energie spart".

Von Brunn relativiert "Nein" zum Streckbetrieb von Atomkraftwerken

Im BR24-Sommerinterview spricht der SPD-Politiker von Brunn auch über die Stromversorgung in Bayern. CSU und Freie Wähler fordern seit längerem, die verbliebenen Atomkraftwerke länger zu betreiben, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Bislang hatte von Brunn diesen Vorschlag immer rigoros abgelehnt. Nun relativiert der Fraktionschef seinen Standpunkt etwas: "Ich bin skeptisch was Atomkraft angeht, aber ich bin offen für eine neutrale Bewertung." Aus diesem Grund begrüße er den neuen Stresstest, den Bundeswirtschaftsminister Habeck in Auftrag gegeben hatte.

Unter der Woche hatten sich mehrere bayerische Politiker der Ampelparteien, unter anderem Münchens SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter, für eine längere Laufzeit des Atomkraftwerks Isar 2 ausgesprochen. Von Brunn mahnt an, die ausstehende Sicherheitsüberprüfung der Kraftwerke und eventuelle finanzielle Risiken für die Steuerzahler zu bedenken. "Vielleicht ist es in einer Notsituation so, dass man sagen muss: Bevor die Lichter ausgehen, muss man diesen Streckbetrieb gehen." Im Moment, betont von Brunn, sei er jedoch "kein Fan davon".

