Energiesparen: Städtische Mitarbeiter sollen freinehmen

Die Stadt Augsburg ruft ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf, sich während der Weihnachtsferien freizunehmen oder im Homeoffice zu arbeiten. Wenn nicht jeder Büroraum beheizt werden müsse, spare das Energie, so Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch auf Anfrage von BR24. Nicht nur die Schwaben wollen über Weihnachten sparen.

Kein "Zwangsurlaub"

Der Dienstbetrieb in Augsburg werde stadtweit auf freiwilliger Basis reduziert, um Energiekosten zu sparen. Einen angeordneten "Zwangsurlaub" gebe es nicht, auch wenn nur bestimmte Büroräume beheizt würden, so Pintsch. Dies finde aber in Abstimmung mit den Beschäftigten statt. Urlaube und der Abbau von Überstunden würden großzügig genehmigt. Ein ganz großer Teil der Beschäftigten könne so einen gemeinsamen Beitrag zum Energiesparen leisten.

Wichtige Dienststellen wie Bürgerbüro oder Standesamt bleiben aber grundsätzlich erreichbar, so der Ordnungsreferent. Bei der Stadt Augsburg sind rund 6.800 Menschen beschäftigt.

Zum Artikel: Weniger Strom verbrauchen

In Nürnberg könnten ganze Gebäude geschlossen werden

In Nürnberg sollen in der Weihnachtszeit Raumgruppen, Geschosse oder sogar Gebäude je nach technischen Möglichkeiten, und wenn es sinnvoll ist, komplett geschlossen werden, um den Energieverbrauch zu senken. Die Funktionsfähigkeit der Verwaltung soll dabei aber nicht eingeschränkt werden. Außerdem soll festgelegt werden, ob individuell mehr Homeoffice oder mobiles Arbeiten möglich ist, und ob Überstunden abgebaut werden können.

Kein Urlaubsaufruf in München

Nach Angaben eines Sprechers der Landeshauptstadt München gibt es hier keinen expliziten Urlaubsaufruf für die Weihnachtszeit. Es gelte wie immer, dass zwischen den Jahren Urlaub großzügig zu gewähren sei. Außerdem bestehe, wenn es die Tätigkeit zulasse, auch immer die Möglichkeit zum Homeoffice. Laut Stadt München wirken die Energiesparmaßnahmen bereits. Der Verbrauch in den Monaten August, September und Oktober lag bereits niedriger als der Verbrauch im gleichen Zeitraum der vergangenen drei Jahre. Dazu habe zum Beispiel beigetragen, dass nachts historische Gebäude nicht mehr angestrahlt werden und die Raumtemperatur auf 19 Grad gesenkt wurde.