Energiesparen in Ansbach: kein Warmwasser in Gebäuden der Stadt

Die Stadt Ansbach ergreift Maßnahmen zum Energiesparen und stellt das Warmwasser in Verwaltungsgebäuden ab. Das betrifft sowohl eigene, als auch angemietete Gebäude, teilte das Rathaus mit. Ausgenommen sind von dieser Maßnahme Duschen oder Einrichtungen, in dem Warmwasser benötigt wird, um die Bildung von gefährlichen Krankheitserregern zu verhindern.

Energiesparen: auch Straßenbeleuchtung ausgeschaltet

Außerdem wird die Straßenbeleuchtung in wenig frequentierten Straßen und Ortsteilen zwischen 23.30 Uhr und 04.30 Uhr ausgeschaltet. Seit einigen Jahren wird diese bereits am späten Abend gedimmt und die Umstellung auf energiesparende LED-Beleuchtung ist im Gange. Schon seit Mai wird in Ansbach auf sogenannte Schmuckbeleuchtung für Gebäude in der Nacht verzichtet.

Für den Winter vorsorgen

Mit den Sparmaßnahmen will die Stadt für den Winter vorsorgen, heißt es. Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU) hofft auf Verständnis und Mithilfe der Bevölkerung: "Ich bitte alle Ansbacherinnen und Ansbacher, uns beim Energiesparen zu unterstützen, sowohl mit Verständnis als auch darüber hinaus mit eigener Initiative und Projekten", so der OB.