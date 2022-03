Energiesicherheit durch Methangas aus Wind- und Sonnenstrom

Power-to-Gas nennt sich die Technologie, an der Michael Sterner in den letzten 20 Jahren gearbeitet hat. Die Idee ist, mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen Wasserstoff zu erzeugen. Durch Elektrolyse wird der Wasserstoff aus Wassermolekülen herausgelöst und aufgefangen. Dann stellt man aus dem Wasserstoff, zusammen mit CO2, Methangas her. Das CO2 kann zum Beispiel aus der Luft gewonnen werden. Das so entstandene Gas hat praktisch identische Eigenschaften wie Erdgas. "Seit Jahren ist die Technologie einsatzbereit. Jetzt könnte sie dabei helfen, vom russischen Gas unabhängig zu werden,“ sagt Sterner. Denn das nach seinem Verfahren erzeugte Methan kann in die bestehende Erdgasinfrastruktur aus Pipelines und Speichern eingeleitet werden.

Strom als Gas speichern

Auf diese Art ist es möglich, den Strom aus erneuerbaren Energien zu speichern und, dank der Pipelines, über weite Strecken zu transportieren. So steht Energie auch dann zu Verfügung, wenn es dunkel ist oder kein Wind weht, also Solarkraftwerke und Windräder keinen Strom liefern. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, Häuser mit einer Erdgasheizung dann CO2-neutral zu heizen, ohne bauliche Veränderungen.

"Power-to-Gas ist die einzige Möglichkeit, aus günstiger Wind- und Sonnenenergie ein gespeichertes Gas zu machen. Das hält uns dann die Stromversorgung aufrecht, wenn Wind und Sonne nicht da sind. Und zudem ist es ein Weg, um auch die Gebäude, die Industrie und den Verkehr klimaneutral zu machen." Prof. Michael Sterner, Uni Regensburg

Etwa könnten Benzinfahrzeuge auf Gasbetrieb umgerüstet werden und dort, wo die Industrie heute fossile Kohlenwasserstoffe einsetzt, könnte in Zukunft das Gas aus Ökostrom verwendet werden.

Power-to-Gas muss richtig eingesetzt werden

Kritiker sagen, die Technologie sei ineffizient. Es koste viel zu viel Energie, mit Elektrolyse den Wasserstoff aus den Wassermolekülen herauszulösen. Tatsächlich können, je nach Anwendungsbereich, 30 bis 70 Prozent der Energie verloren gehen. Allerdings: Ein heutiger PKW habe eine Energieausbeute von etwa 25 Prozent, das sei noch schlechter, so Sterner. Entscheidend sei, wann Power-to-Gas eingesetzt werde: Nämlich dann, wenn zu viel Strom zur Verfügung steht, z.B. nachts, wenn der Wind weht, aber wenige Verbraucher am Netz hängen. Heute werden in solchen Fällen die Windräder einfach ausgeschaltet.

Biogas ist nicht die Lösung

Biogas aus Abfällen und Grünpflanzen ist heute schon eine etablierte Technologie. Michael Sterner hält sein Power-to-Gas-Konzept aber für das Nachhaltigere: "Biogas aus der Landwirtschaft kann nicht in ausreichenden Mengen produziert werden, im Gegensatz zum Methan aus Wasserstoff." Außerdem werden die Folgen des Maisanbaus für die Biogasanlagen heute schon kritisiert: Monokulturen, Chemikalieneinsatz beim Anbau und Schäden an der Natur. Außerdem erzeugt ein Solarfeld die vierzigfache Energiemenge, verglichen mit einem Maisfeld - für die Befüllung von Biogasanlagen.

Power-to-Gas setzt sich nur langsam durch

Michael Sterner kritisiert den langsamen Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern. "Es heißt immer: Die Windkraft sei in Bayern nicht effizient zu betreiben, weil hier zu wenig Wind wehe. Das stimmt einfach nicht! Bayern muss mehr für erneuerbare Energien tun und z.B. die 10H-Regel abschaffen." Für Industrien, die CO2-neutral werden müssen, würde der schleppende Ausbau schon zu einem Standortnachteil: Einige drohten damit, in andere Bundesländer auszuweichen, weil dort die Bedingungen für CO2-neutrale Produktion besser seien. Dabei könnte in fünf bis zehn Jahren die Stromerzeugung CO2-neutral sein, so Michael Sterner, allerdings nicht ohne einen Reformturbo.