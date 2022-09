Energiepreise: Versorger fürchten verstärkt Zahlungsausfälle

Am 1. Oktober beginnt offiziell die Heizsaison und viele Verbraucher blicken mit Sorge auf ihre Kontoauszüge. Denn ab diesem Zeitpunkt wird auch die neue Gasbeschaffungsumlage und Gasspeicherumlage in Kraft treten. Viele fragen sich, was genau nun auf sie zukommt, was das kostet und was die Ursachen sind. Die Energieversorger hingegen verzeichnen schon jetzt erste Zahlungsausfälle bei Kunden.

Stadtwerke Bamberg mit langfristigen Verträgen

Von seinem Büro aus kann Jan Giersberg von den Stadtwerken Bamberg auf die Gasspeicher für die Stadt blicken. Sie sind gefüllt, aber nur für einen Ausgleich bei Spitzenlasten vorgesehen und würden im Notfall gerade mal vier Stunden die Wohnungen warmhalten und die Betriebe weiter produzieren lassen.

Die Stadtwerke Bamberg haben mit ihren Vorlieferanten, das sind sozusagen die Großhändler, langfristige Verträge abgeschlossen. Sie gelten bis ins nächste Jahr und sogar bis 2024. Das heißt, es wurden Preise langfristig festgelegt, so dass der Preis für Gas oder Strom auch für die Kunden mit Vertragsbindung relativ stabil bleiben kann, solange die Händler liefern können und werden. Neukunden oder Kunden in der Grundversorgung sind davon ausgenommen. Ihre Preise passen sich schon jetzt den aktuellen Steigerungen an.

Kunden im August benachrichtigt

Bereits im August haben aber alle Kunden der Stadtwerke einen Brief erhalten, dass die Regierung eine sogenannte Gasbeschaffungsumlage und Gasspeicherumlage ab dem 1. Oktober vorsieht. Auch wenn noch nicht die letzten Details klar waren, mussten diese Briefe innerhalb von vier Tagen verfasst, durch die Gremien abgesegnet und an alle Kunden verschickt werden, denn das Gesetz sieht eine sechswöchige Vorankündigungsfrist vor.

Der Kunde muss also über die durch die Umlage verursachten höheren Preise sechs Wochen vorher informiert werden. Schon das war ein Kraftakt, den nicht alle 300 Stadtwerke in Bayern geschafft haben. Die, die die Umlage nicht ankündigen konnten, dürfen die Mehrkosten erst nach Ablauf der Sechs-Wochen-Frist weitergeben. Das macht schon jetzt einigen bayerischen Energieversorgern zu schaffen, denn die Kosten, die bis dahin auflaufen, müssen sie, nach jetzigem Stand, selbst tragen.

Jetzt kommt die Gasbeschaffungs- und Gasspeicherumlage

Fest steht, dass die Gasbeschaffungsumlage netto 2,419 Cent pro Kilowattstunde betragen wird. Diese Mehrkosten sind befristet bis 1. April 2024. Hinzu kommt noch eine sogenannte Gasspeicherumlage, die noch einmal netto 0,059 Cent/kWh bis 1. April 2025 betragen wird.

Einen weiteren Aufschlag gibt es durch die Bilanzierungsumlage (0,57 Cent je kWh) und einer Konvertierungsumlage (0,038 Cent je kWh). Die beiden letzteren Umlagen gibt es zwar schon länger, fielen aber früher für Verbraucher nicht ins Gewicht. "Die Bilanzierungs- und auch die Konvertierungsumlage lag im vergangenem Jahr bei 0 Cent für Verbraucher", so Detlef Fischer vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft. Das heißt: Ab dem 1. Oktober verteuert sich netto eine Kilowattstunde Gas alleine durch die Gasbeschaffungsumlage und Gasspeicherumlage um 2,478 Cent.

Neu ist, dass die Regierung in Berlin die Mehrwertsteuer auf Erdgas von 19 auf sieben Prozent senken will. Die Regelung muss noch durch den Bundestag und soll bis 31. März 2024 befristet gelten. "Schon jetzt sind unsere Kundenservice-Stellen stark ausgelastet", so Jan Giersberg von den Stadtwerken Bamberg. "Viele Kunden registrieren erst jetzt, was da wirklich auf sie zukommen könnte. Sie sind verunsichert und haben viele Fragen."

Warum Grundversorger die Preise erhöhen dürfen

Gesetzlich festgelegt ist, dass Grundversorger die Preise grundsätzlich erhöhen dürfen, wenn bestimmte Kostenfaktoren, auf die sie keinen Einfluss haben, ansteigen. In diesem Fall ist es die Gasbeschaffungsumlage bzw. die Gasspeicherumlage. Als Grundversorger gilt das Energieversorgungsunternehmen, das im Netzgebiet die meisten Haushaltskunden und Haushaltskundinnen mit Strom und/oder Gas beliefert. In der Regel sind das die Stadtwerke vor Ort.

Aber auch bei anderen Angeboten gibt es ein kleines Sternchen hinter dem Satz "12 Monate eingeschränkte Preisgarantie". Dieses Sternchen weist die Kunden darauf hin, dass die Preisgarantie nicht die Änderungen bei Steuern sowie staatlichen Abgaben und Umlagen betrifft. Also alle sind damit von der Steigerung durch die Umlagen betroffen, egal wie lange ihr Vertrag gilt.

Bei Auslaufen der Verträge wird es für Kunden teurer

Bei vielen Kunden laufen die Verträge mit ihrem Energieversorger in der Regel zwölf Monate, manchmal auch 24 Monate. Danach können die Tarife angepasst werden. Zusätzlich gilt für beide Seiten eine vierwöchige Kündigungsfrist, was vielen Kunden von Energiediscountern zum Verhängnis wurde. Sie wurden verstärkt Anfang des Jahres gekündigt, als Anbieter die billigen Angebotspreise nicht mehr halten konnten. Nach der Kündigung fielen sie oft in teure Neukundentarife bei anderen Anbietern, wenn sie überhaupt noch aufgenommen wurden.

Gas- und Strompreise steigen seit Jahren

Bereits vor dem Ukraine-Krieg haben die Gaspreise angezogen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mussten im zweiten Halbjahr 2021 Haushalte bereits 6,6 Prozent mehr zahlen als noch im ersten Halbjahr 2021: "Bei den Nicht-Haushaltskunden, also vor allem Unternehmen und Behörden, fiel die Preissteigerung für Gas mit +51,8 Prozent im Vergleich zum 1. Halbjahr 2021 deutlich höher aus, bei Strom zahlten sie 11,8 Prozent mehr."

Die Preisspirale dreht sich 2022 noch schneller. Lag der Erdgaspreis für Haushalte nach Auskunft des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft 2021 noch bei durchschnittlich 7,06 Cent pro Kilowattstunden, so stieg er 2022 auf durchschnittlich 13,77 ct/kWh (Stand: 04/22, Berechnung für Einfamilienhaus). Im Grunde fast eine Verdoppelung. Bei Strom stiegen die Preise nach der Berechnung des BDEW von durchschnittlich 32,16 ct/kWh im Jahr 2021 auf 37,30 Cent pro Kilowattstunde (Stand: 4/22 für einen Jahresverbrauch von 3.500 kWh).

Die Leittragenden sind vor allem Neukunden, die zum Teil in Bayern einen riesigen Preisunterschied bei Gas von beispielsweise 7,8 Cent pro Kilowattstunde (Vertragskunde) zu 41,11 Cent pro Kilowattstunde für Neukunden schlucken müssen. Liegt der Verbrauch bei Strom noch im Rahmen, so ist das bei Gas anders. Ein Ein-Personen-Haushalt verbraucht pro Jahr rund 4.000 bis 8.000 kWh Gas, ein Zwei-Personen-Haushalt rund 8.000 bis 12.000 kWh und ein Vier-Personen-Haushalt etwa 12.000 bis 18.000 kWh.

Energieversorger rechnen mit zehn Prozent Zahlungsausfällen

Ab Oktober kommt die Umlage und dann folgen zunehmend die Preiserhöhung bei auslaufenden Verträgen bei Haushaltskunden. Dies geht richtig ins Geld. Viele Stadtwerke rechnen mit Lastschriftrückläufern, das heißt, mit Kunden, die nicht mehr zahlen können. Und das betrifft auch Unternehmen. "Große Sorge bereiten uns Unternehmen, die für 2023 ihre Preise noch nicht gefixt haben", so Jan Giersberg von den Stadtwerken Bamberg. "Können sie ihre Energiekosten nicht mehr bezahlen, müssen vielleicht deswegen aufgeben, dann hängen da auch Familien dran, die wiederum auch Schwierigkeiten haben ihre Rechnungen zu zahlen." Schon jetzt spüren das die Stadtwerke Bamberg. Bereits in den letzten Monaten sei es zu sogenannten "Bankrückläufern" gekommen, da Girokonten nicht ausreichend gedeckt gewesen seien.

Der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft, VBEW, rechnet mit bis zu zehn Prozent an Privat- und Geschäftskunden, die demnächst ihre Strom- und Gasrechnung nicht mehr zahlen können. "Wir als Versorger können keinem Verbraucher die Rechnung schenken. Wir sind auf die Einnahmen angewiesen. Wenn nicht gezahlt werden kann, dann muss der Staat eintreten", so Detlef Fischer vom VBEW.

Stadtwerke brauchen finanzielle Unterstützung

Weit hergeholt ist die Befürchtung nicht, dass Stadtwerke auch in Bayern in eine Schieflage durch Nichtzahlungen von Rechnungen kommen. Getroffen hat es bereits die Stadtwerke in Leipzig. Die Sicherheitsgarantien, die beim Einkauf von Strom und Gas von den Anbietern verlangt werden, brachten den Energieversorger an den Rand der Liquidität. Die Stadt Leipzig musste ihre Stadtwerke mit einem 150 Millionen Euro-Darlehen unterstützen. "Wer an den Europäischen Strombörsen handelt, muss daher bereits zur Sicherung der künftigen Energieversorgung getätigte Geschäfte mit Ausfallsicherheiten in Millionenhöhe unterlegen. Dies betrifft derzeit viele Stromerzeuger."

Nicht nur die Stadt Leipzig fordert deshalb ein Schutzschild für Stadtwerke. In Bayern, so bestätigt der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft, hätte bereits ein erstes Gespräch mit dem Wirtschaftsministerium stattgefunden, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Gefordert wird, wie in Leipzig, die Möglichkeit von Darlehen, um die Liquidität von Stadtwerken garantieren zu können. "Die Situation kann sich enorm schnell ändern. Die Bundesregierung muss schnellstmöglich und noch vor der Heizsaison Lösungen liefern. Nicht nur für die großen börsennotierten Importeure, sondern auch für die vielen kleinen Stadtwerke, die als Erstes von den Zahlungsausfällen der Kunden betroffen sein werden ", meint Jan Giersberg von den Stadtwerken Bamberg. "Stadtwerke kümmern sich ja nicht nur um die Energieversorgung, sie betreiben auch den ÖPNV und Schwimmbäder. Die Leistungsfähigkeit all dieser Infrastrukturen ist in Gefahr."

Energiepreispauschale als Unterstützung

Die sogenannte Energiepreispauschale (EPP) wird die finanziellen Mehrkosten vieler Haushalte nur gering abfedern. Die Energiepreispauschale beträgt 300 Euro und wird an einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige der Steuerklassen 1 bis 5 ausgezahlt. Das gilt sowohl für Vollzeitbeschäftigte als auch für Teilzeitkräfte. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten das Geld in der Regel automatisch mit ihrem Lohn beziehungsweise Gehalt. Geplant ist die Auszahlung im September 2022.