Energiepreise: Mieterverein München warnt vor existenzieller Not

Wegen der stark gestiegenen Energiepreise könnten viele Haushalte in München in existenzielle Notlagen geraten. Nach Einschätzung der Münchner Mietervereinsvorsitzenden Beatrix Zurek geht es darum, zu schauen, dass die Menschen, so wörtlich, "nicht aus ihren Wohnungen fliegen". Gleichzeitig lobte Zurek am Rande des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in München, dass sich die Bundesregierung um Entlastung bemühe.

Zur Studie: "München bei Immobilien noch teurer als London"

Mittelschichtfamilien mit zwei Kindern und Rentner gefährdet

Viele Menschen in München wenden laut Beatrix Zurek bereits jetzt bis zu 50 Prozent ihrer Einkünfte für Wohnen und Heizen auf. Für die werde es angesichts einer Verdrei- oder Vervierfachung der Energiepreise schwierig werden, so die Münchner Mietervereinsvorsitzende.

Ihr zufolge sind nicht nur Rentner gefährdet, sondern auch Mittelschichtfamilien mit zwei Kindern. Wenn da jetzt noch tausend Euro Mehrkosten hinzukämen, sei "Schicht im Schacht".

Mieterverein rät: Gespräch mit Vermietern suchen

Zurek rät den Betroffenen, das Gespräch mit Vermietern zu suchen. Außerdem wies sie auf die Möglichkeit hin, Entlastungen über einen speziellen Fonds bei den Münchner Stadtwerken zu beantragen.

Kündigungsmoratorium wie in Corona-Pandemie wünschenswert

Auch das 200-Milliarden-Paket der Bundesregierung ist nach Ansicht der Mietervereinsvorsitzenden geeignet, die schlimmsten Folgen der Preissteigerungen abzufedern. Darüber hinaus forderte Zurek ein Kündigungsmoratorium ähnlich wie auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie.

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte bei seinem Besuch in München am Samstag zu, Details der Strom- und Gaspreisbremse jetzt zügig auf den Weg zu bringen.