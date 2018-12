Energiepolitik in Bayern: Bund Naturschutz fordert Taten

In ihrem Koalitionsvertrag haben sich CSU und Freie Wähler ausdrücklich zum Klimaziel von Paris bekannt, lobt der Bund Naturschutz. Das bedeutet: Den CO2-Ausstoß pro Kopf bis 2050 um zwei Drittel zu senken. Die Staatregierung muss das jetzt mit konkreten Maßnahmen unterlegen, fordert Bund Naturschutz-Vorsitzender Richard Mergner.

"Wir hatten bislang eine Blockade. Dass man im Wärme- und Verkehrsbereich, aber auch bei der Stromerzeugung auf alte Technik gesetzt hat. Wir brauchen jetzt tatsächlich, für die Energieeinsparung, die Energieeffizienz und den naturnahen Ausbau der Erneuerbaren Energien, einen neuen Schub in Bayern." Richard Mergner, Bund Naturschutz

Neue Offensive beim Ausbau erneuerbarer Energien gefordert

Die Staatsregierung soll die restriktive 10H-Abstandsregel für Windräder abschaffen, und wieder für Windräder werben. Außerdem fordern die Naturschützer, Mittel für den Straßenbau zu streichen und in die Dämmung staatlicher Gebäude zu stecken. Die Eigennutzung von Solarstrom soll gefördert werden und die Kraft-Wärme-Kopplung mittels Ausbau von Fernwärmenetzen verdoppelt. All diese Forderungen will der Bund Naturschutz beim Bayerischen Energiegipfel am Donnerstag vorbringen.