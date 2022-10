Energiemuseum Karlstein: Atomkraft in Unterfranken

Ein Graffitikünstler ist noch dabei die Fassade zu bemalen. Drinnen wird gebohrt und geschraubt. Das neue Energiemuseum in Karlstein ist noch alles andere als fertig. Und es wird auch noch einige Zeit dauern, bis Besucher sich hier über die verschiedenen Kraftwerksarten informieren können.

Freiwillige Helfer richten das Museum ein

Wolfgang König ist der Vorsitzende des Geschichtsvereins Karlstein: "Das machen hier alles Freiwillige. Die kommen dann, wenn sie Zeit haben. Wir arbeiten hier also nicht acht Stunden jeden Tag und haben auch keinen fixen Zeitplan." Die Freiwilligen sind Mitglieder des Geschichtsvereins, aber auch einige ehemalige Mitarbeiter und Pensionäre des Atomkraftwerks.

Einzigartiger Mix: Braunkohle, Akkutechnik und Atomkraft

Noch bis in die 1920er Jahre wurde nahe des damaligen Standortes Braunkohle gefördert und auch in einem Braunkohlekraftwerk zu Strom verbrannt. Nach der Stilllegung der Zeche Gustav, an deren Stelle heute der Gustavsee liegt, wurde am Standort Steinkohle zu Stromgewinnung genutzt. Die wurde per Schiff über den Main angeliefert. Erst später kamen dann ein Ölkraftwerk und das sogenannte Versuchsatomkraftwerk dazu. Im angrenzenden Industriegebiet werden und wurden Akkus, Batterien und Solarzellen gefertigt. "Meines Wissens ist das einmalig, dass so viele verschiedene Varianten der Energieerzeugung an einem Ort stattgefunden haben", erzählt König.

VAK: ein Atomkraftwerk zu Lernzwecken

Das Versuchsatomkraftwerk, kurz VAK, hatte seinen Standort in Karlstein. Allerdings hieß es VAK Kahl. Ein Großteil der Technik und der Planung kam aus den USA. Und den Amerikanern wollte man bei der Namensgebung entgegenkommen. Das Kraftwerk selbst wurde in erster Linie zu Test- und Lernzwecken gebaut. So wurden hier verschiedene Arten von Brennelementen und Baumaterialien getestet und Techniker sowie Führungskräfte ausgebildet, die später in anderen Atomkraftwerken eingesetzt wurden. Trotzdem hat das VAK Strom auch gewinnbringend ins Netzt eingespeist – und war damit das erste kommerzielle Atomkraftwerk in Deutschland.