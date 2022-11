Energiekrise und Inflation: Die Mittelschicht bröckelt

Hohe Abschlagszahlungen für Gas, gestiegene Preise für Lebensmittel, teures Benzin: Immer mehr Menschen auch aus der sogenannten Mittelschicht sind jetzt knapp bei Kasse oder rutschen gar ins Minus.

Pflegekräfte, Erzieher, Bankangestellte, Verkäuferinnen, Landwirte, Lehrer, Polizistinnen, Handwerker, Ärzte: Die Liste ist lang. Viele Berufsgruppen gehören zur sogenannten Mittelschicht. Laut OECD-Definition gehört in Deutschland zur Mittelschicht, wer als Alleinstehender mindestens 1.500 Euro im Monat zur Verfügung hat oder in einer Familie mit zwei Kindern mindestens 3.000 Euro im Monat. Theoretisch ausgedrückt: Jeder, der 75 Prozent oder das Doppelte des mittleren Einkommens verdient, gehört zu Mittelschicht, so die internationale Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Beispiel: Familie Schuppe aus Raisting am Ammersee

Er ist jung, frisch verheiratet, Erzieher und Vater eines zweijährigen Sohnes: Johannes Schuppe. Der 30-Jährige und seine kleine Familie aus Raisting am Ammersee haben keine großen Ansprüche. Sie reisen gerne, leben ansonsten aber minimalistisch. Um Geld zu sparen, sind sie vor kurzem bewusst in eine kleinere Wohnung gezogen. 700 Euro kostet die Eineinhalb-Zimmerwohnung warm. Schuppe verdient 2.000 Euro. Die Familie ist zufrieden damit.

"Das ist nicht viel"

Insgesamt steht Familie Schuppe 2.450 Euro monatlich netto zur Verfügung – mit Kindergeld und bayerischem Familiengeld für ein Kind. Ihre fixen Ausgaben mit Lebensmitteln, Benzin und Krippenplatz belaufen sich auf rund 2.300 Euro. So bleiben nur 150 Euro für Extras übrig. "Das ist nicht viel. Aber wir schauen, dass es auf null rausgeht", sagt der junge Familienvater. Er will keine Schulden machen, keine Kredite aufnehmen. Der Plan: Seine Frau Paula, Bürokauffrau, will bald wieder anfangen zu arbeiten. "Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Geld zur Verfügung."

Johannes und Paula Schuppe versuchen zu sparen, wo es nur geht. Sie kaufen Produkte im Angebote, gehen kaum essen, laden stattdessen ihre Freunde zu sich nach Hause ein. Geld zurücklegen können sie kaum.

Studien zeigen: Die Lage der Mittelschicht ist angespannt

So wie Johannes Schuppe und seiner Familie müssen viele den Gürtel enger schnallen. Die Situation der Mittelschicht sei aktuell angespannt, bestätigt Volkswirt Florian Dorn vom ifo-Institut in München. Studien und seine Berechnungen zeigen: Wir werden alle real ärmer, verlieren an Wohlstand. Das sehe man daran, dass jetzt ungefähr nur noch die Hälfte in der Lage sei, überhaupt noch zu sparen. Das heißt: Gerade die untere Mittelschicht, die vorher in der Lage war, Geld beiseite zu legen, muss jetzt schon auf ihre Ersparnisse zurückgreifen.

Die Folge: Verunsicherung und Unzufriedenheit wachsen, auch mit der politischen Situation, sagt Ökonom Dorn. Die Betroffenen empfinden es dann so, dass Leistung und Arbeiten sich nicht mehr lohne. "Wofür noch arbeiten, wenn netto so wenig übrig bleibt wie die Grundsicherung?", fragt sich dann manch einer.

Schuldnerberater: Bedenkliche Entwicklung

Auch Schuldnerberatungsstellen in Bayern beobachten mit Sorge die Entwicklung im Mittelschicht. Noch kämen keine Hilfesuchenden aus der Mittelschicht, sagt der Leiter der Schuldner- und Insolvenzberatung der Stadt München Marc Wichlajew. Aber das werde sicher noch passieren, spätestens mit den nächsten Abschlagszahlungen. "Bei uns kommt das erst mit einer erheblichen Zeitverzögerung an. Viele Betroffene versuchen erst einmal sich selbst zu helfen: durch Einsparungen, leider auch durch neue Kredite."

Der Schuldnerberater betont: "Das ist schon bedenklich. Gerade erst haben wir die Corona-Krise hinter uns gebracht, viele Klienten sind mit ihrer Energie am Ende. Der Druck ist gestiegen, die psychische Belastung ist enorm." Es gehe um ihre Existenz.

Stimmung in der bayerischen Mittelschicht gemischt

Fragt man die Bayerinnen und Bayern, ob sie Angst haben oder sich Sorgen machen, fällt die Reaktion unterschiedlich aus. Das hat eine nicht repräsentative Umfrage in München gezeigt. "Die Kosten für den Lebensunterhalt, die Preise sind ganz schön angezogen. Das ist schon ein mulmiges Gefühl", sagt Gabriele Gottschalk-Keller. "Ich mache mir keine Sorgen, mir geht es relativ gut. Vielleicht tut es auch mal ganz gut zum Herunterkommen, weil die letzten Jahre waren auf der Überholspur", sagt dagegen Peter Schäflein. Andere sagen: Sie verdienen zwar gut, können aber ihren Lebensstandard nicht mehr halten. "Jeder hat irgendwie Sorgen und Ängste, aber so lange es geht, muss man ja weitermachen. Es hilft ja nichts, sich in Verzweiflung zu ergeben", meint Petra Braun.

Familie Schuppe aus dem oberbayerischen Raisting am Ammersee versucht, mit Bescheidenheit und Optimismus über die Runden zu kommen. Sie wollen keine finanzielle Unterstützung beantragen. Wenn Mutter Paula wieder voll arbeitet, müsste es passen mit zwei Gehältern, meint Erzieher Johannes Schuppe.

Landkreise bereiten sich auf möglichen Ansturm von Hilfesuchenden vor

Eine BR-Umfrage unter bayerischen Landkreise hat ergeben, dass viele mit einem Ansturm auf ihre Beratungs- und Hilfsangebote in den einzelnen Kommunen und Behörden rechnen. Sie bereiten sich entsprechend darauf vor, unter anderem mit Aufstocken des Personals. Die Tipps der bayerischen Beratungsstellen: Mögliche Ausgaben vermeiden, unnötige Versicherungen und Mitgliedsbeiträge kündigen. Weitere Hilfen gibt es in allen Schuldnerberatungsstellen – und zwar je früher umso besser, so die Empfehlung. Die Sprechstunden sind kostenlos.

Je eher man in diesen Krisenzeiten einen Überblick über seine finanzielle Situation hat, umso besser, sagen Schuldenberatungsstellen. Denn manche Hilfsangebote greifen nur in dem selben Monat, aus dem auch eine Rechnung sei. Beraten werden kann jeder private Haushalt, der hilfebedürftig ist oder dem der soziale Abstieg droht. Angebote gibt es einerseits in kommunalen Schuldnerberatungsstellen, andererseits aber auch durch die freien Wohlfahrtsverbände wie Caritas, Diakonisches Werk, Arbeiterwohlfahrt, Rotes Kreuz oder Paritätischer Wohlfahrtsverband.

Hilfe zur Selbsthilfe

Menschen in Geldnot sollen aktiv selbst aus der Krise finden, mit Hilfe von Beratern, das ist das Ziel der Schuldnerberatung. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Es wird keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden geleistet. Berater und Beraterinnen suchen gemeinsam mit den Betroffenen einen individuellen Lösungsansatz. Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft, alle Schulden und Einnahmequellen offenzulegen.