Energiekrise: SOS-Kinderdorf sorgt sich um Spendenbereitschaft

Im SOS-Kindertreff in München Riem ist wieder einiges los. Zehn Kinder zwischen sieben und 14 Jahren sitzen an mehreren Tischen, um mit der Sozialpädagogin Ruth Moises und einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin zuerst Hausaufgaben zu machen und anschließend zu kochen. An diesem Tag gibt es Kartoffelsuppe mit Wiener-Würstchen und Apfelkuchen als Nachspeise. Das Essen wird vom Verein finanziert. Das bisherige Budget für eine Woche reicht aktuell gerade mal für zwei bis drei Tage.

Alle Kinder und Jugendlicher aus der Umgebung können in den Kindertreff kommen. Die Möglichkeit der Hausaufgabenbetreuung bedeutet der 14-jährigen Yasmin sehr viel. "Würde ich zuhause sein und würde es alleine machen, dann hätte ich sehr viele Schwierigkeiten damit. Wenn ich hierherkomme, dann habe ich nicht so viele Schwierigkeiten. Da versteh' ich es auch, weil sie es mir beibringen und sachlicher erklären."

Sozialpädagogin: "Familien können sich Essen kaum noch leisten"

Neben der Nachmittagsbetreuung für die Kinder berät Ruth Moises auch Familien in weiteren Lebensfragen. Momentan gebe es keine Familie, die nicht über die hohen Lebensmittelkosten spreche. Es sei gerade "Riesenthema", dass sich viele Familien das Essen nicht mehr leisten können. München sei eine schwierige Stadt für Kinder und Familien, auch weil die Mieten besonders hoch seien. Seit 2020 schlittere sie eigentlich "von Krise, zu Krise, zu Krise".

Armutsgefährdung von Kindern in Bayern

Jedes fünfte Kind in Deutschland ist derzeit von Armut betroffen. Darauf hat das deutsche Kinderhilfswerk hingewiesen. Zwar liegt die Armutsquote im Freistaat im bundesweiten Vergleich in der unteren Hälfte der Statistik. Trotzdem waren im Jahr 2021 laut Statistischem Landesamt knapp 13 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Bayern von Armut gefährdet. Experten vermuten, dass sich ihre Situation durch die hohe Inflation in diesem Jahr verschärfen könnte.

In Deutschland gibt es durchaus Kinder, die auch ohne die derzeitige Energiekrise Hunger leiden, bestätigt auch Torsten Krause vom Verein Kinderhilfswerk. Viele Kinder könnten zudem aus Geldmangel weder an Klassenfahrten oder Kindergeburtstagen teilnehmen, noch mit ihren Eltern jemals in Urlaub fahren. "Wir haben mit 20 Prozent der Kinder, die mit ihren Familien davon betroffen sind, mittlerweile auch einen Anteil, bei dem man nicht mehr von einem Randphänomen sprechen kann." Das Problem reiche inzwischen bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Die steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten könnten zu einer weiteren Dramatik führen, fürchtet Krause.

Mit kleinen Tricks Energie sparen

Wie alle Einrichtungen des Vereins hat auch der SOS-Kindertreff in München versucht, sich auf den Winter vorzubereiten und Energie zu sparen. Es sind kleine Tipps, die Ruth Moises selbst umgesetzt hat und auch an die Familien weitergibt. Dass zum Beispiel alle Stecker gezogen werden sollten, wenn Elektrogeräte nicht genutzt werden. Dass alte Kühlschränke, wenn möglich, ausgetauscht werden, weil Altgeräte häufig viel Energie verbrauchen.

Es sind scheinbar kleine Dinge, mit denen die Einrichtungen des Vereins SOS-Kinderdorf versuchen, ihre Energiekosten zu senken. Auf viele Kinderdörfer kommen aber noch weitere, hohe Kosten zu, erklärt Professor Sabine Schutter, Vorstandsvorsitzende vom SOS-Kinderdorf. "Wir haben viele alte Gebäude, die noch nicht energiesaniert sind." Gerade in den klassischen Kinderdörfern müsse viel nachgearbeitet werden, was wieder erhebliche Kosten verursache.

SOS-Kinderdorf engagiert sich für Menschen in Not

Deutschlandweit unterstützt der Verein SOS-Kinderdorf Kinder und Menschen in erschwerten Lebenslagen. Zu den Einrichtungen gehören die klassischen SOS-Kinderdörfer, aber auch Familienzentren und Kindertreffs, wie der in München-Riem. Die aktuellen Herausforderungen seien überall dieselben.

"Was wir vor allen Dingen erleben, ist große Sorge", erklärt Schutter. Familienzentren würden teilweise bereits von den Kommunen angefragt, Vorräte anzulegen und sich auf den Winter vorzubereiten, "weil man überall damit rechnet, dass jetzt im Winter einfach viel mehr Menschen kommen werden, die eine warme Mahlzeit brauchen, die sich aufwärmen wollen."

Angst vor weniger Spenden wegen hoher Energiekosten

Der Verein SOS-Kinderdorf finanziert sich vor allem aus Spenden. Noch könne er seine Kosten mit den Spendemitteln decken. Aber mittelfristig müssten auch sie schauen, "wie wir diese Kosten tragen können", sagt Schutter.

Denn auch die Menschen, die spenden, könnten in diesem Winter selber Sorgen haben mit den hohen Energiepreisen. Ihre Befürchtung ist, dass die Spendenbereitschaft der Menschen zurückgehen könnte, weil Menschen aus Angst vor hohen Nachzahlungen sagen könnten: "'Da lege ich den Euro lieber zurück, den ich sonst vielleicht für gute Zwecke ausgeben würde.'"

Gesamtgesellschaftlich sei es die Aufgabe zu schauen, "dass wir die Schwächsten in der Gesellschaft am besten schützen". Das seien alte Menschen, einkommensschwache Familien, Familien mit vielen Kindern. Nun seien alle gefordert, "gut aufeinander zu achten".