Energiekrise: Söder und Aiwanger üben massive Kritik an Habeck

Der Ton zwischen München und Berlin verschärft sich erneut. Nach Beratungen des bayerischen Kabinetts zur Energiekrise äußerten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) heftige Kritik an den Plänen von Bundesminister Robert Habeck (Die Grünen), nach dem 31. Dezember zwei Atomkraftwerke lediglich als befristete Reserve vorzuhalten. Söder sprach von einer "rein ideologischen" Entscheidung und einem "taktischen grünen Lotteriespiel" Habecks.

CSU und Freie Wähler setzen sich seit Längerem dafür ein, die verbleibenden drei Reaktoren in Deutschland über das Jahresende hinaus laufen zu lassen und auch neue Brennstäbe zu bestellen - für einen Weiterbetrieb bis mindestens 2024.

Söder: Bundeswirtschaftsministerium "eindeutig überfordert"

Der Ministerpräsident hofft, dass Habecks Pläne noch am koalitionsinternen Widerstand scheitern - insbesondere aus der FDP. "Wir fordern den Bund auf, diese Einzelentscheidung von Herrn Habeck nicht zur Entscheidung der Regierung zu machen", sagte Söder. Außerdem müsse Kanzler Olaf Scholz (SPD) die Energiepolitik an sich ziehen, das Bundeswirtschaftsministerium wirke "an dieser Stelle eindeutig überfordert".

Aiwanger sagte, er sei "schockiert von der Realitätsverweigerung" aus Berlin: "Hier geht derzeit eindeutig grüne Parteiideologie vor wirtschaftlicher und energiepolitischer Realität." Die Stromnetzbetreiber hätten ganz klar dargelegt, dass man die Atomkraftwerke für eine stabile Versorgung dringend bräuchte, sagte Aiwanger weiter. Der stellvertretende Ministerpräsident sprach von "Wahnsinn mit Ansage".

Mit Blick auf die Energiesicherheit über den kommenden Winter hinaus, müsse man jetzt die Verlängerung der Atomkraftwerke beschließen, sagte Aiwanger. Zugleich erneuerte er seine Forderung, die zuletzt stillgelegten Reaktoren wieder ans Netz zu nehmen sowie neue Brennstäbe zu bestellen.

Kritik auch am neuen Entlastungspaket

Auch an dem am vergangenen Wochenende vorgestellten Entlastungspaket der Bundesregierung im Umfang von 65 Milliarden Euro übte Ministerpräsident Söder Kritik. Zwar sei es gut, dass bei Hilfen für Rentner und Studierende mit einer Energiepauschale nachgebessert worden sei, allerdings liege "die Schwachstelle darin, dass nicht an den Mittelstand gedacht" worden sei. Der braucht laut Söder "eine Art Energierettungsschirm ähnlich wie in der Coronakrise".

Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn verteidigte das Ampelpaket und wies Söders Kritik als "kleinlich" zurück. Es gebe keine einzige bayerische Entlastungsmaßnahme mit den Steuermehreinnahmen im Freistaat, sagte von Brunn: "Das ist einfach zu wenig."