Energiekrise im Chemiedreieck: Schwierige Phase steht noch bevor

Über den Winter hinaus planen

Wichtig sei es jedoch, jetzt längerfristig zu planen, meint Langhammer - auch hinsichtlich des gesamtdeutschen Ziels, bis 2045 klimaneutral zu sein. Seine Forderungen: Genehmigungsverfahren vereinfachen und beschleunigen, Infrastrukturprojekte ermöglichen, auf regenerative Energiequellen und Wasserstoff umstellen.

"Regenerative Erzeugung - sprich lokale Photovoltaik oder lokaler Wind - würde niemals ausreichen, um den jetzigen und zukünftigen Bedarf an Strom zu decken", sagt Langhammer. Neben zusätzlichem Wasserstoff-Import werde es auch Strom-Import aus dem windreicheren Norden brauchen. Dafür müsse die Politik aber die passenden Infrastrukturprojekte ermöglichen. "Wenn dann von der Politik Zögerlichkeiten kommen, werden die Investoren überlegen, ob Südostbayern auf Dauer der richtige Standort für weitere Investitionen sein wird", so Langhammer.

Chancen in der Energiekrise

Dennoch sieht der Sprecher der Chem-Delta Bavaria auch Chancen in den höheren Energiepreisen: Sie würden neue Einsparpotenziale wirtschaftlich machen. "Viele Dinge konnte man in der Vergangenheit nicht machen, sie wären zu teuer gewesen", sagt Langhammer. "Und so lange für alle der Energiepreis steigt, ist es für alle interessant, in Alternativen zu gehen."

Auch Peter von Zumbusch, Werksleiter bei Wacker am Standort Burghausen, sieht trotz der aktuellen Herausforderungen auch positive Entwicklungen. Es eröffneten sich vor allem neue Möglichkeiten, an langfristigen Lösungen und Zukunftsstrategien zu arbeiten. "Die Veränderungen, um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten, die brauchen viele Projekte und auch Investitionen", erklärt von Zumbusch. Dafür habe man Stellen geschaffen und Personal eingestellt.

Projekt "Rückenwind": Windräder im Landkreis Altötting

Im Landkreis Altötting zeigt sich bereits jetzt, dass sich durch die Krise neue Möglichkeiten auftun. War der Landkreis bisher nicht als Windkraftstandort geeignet, könnte es sich durch die gestiegenen Strompreise doch lohnen, hier in Windkraft zu investieren. Das Projekt "Rückenwind" gemeinsam mit Wacker Chemie stehe noch ganz am Anfang, erklärt Landrat Erwin Schneider (CSU): "Es soll jetzt im Staatsforst überprüft werden: Reicht der Wind unter den jetzigen Rahmenbedingungen aus, um einen Windpark zu machen?"

Wäre dies der Fall, würden bis zu 40 Windräder nach und nach auf einem Gebiet von etwa 5.000 Hektar aufgestellt werden. Aktuell werden Gespräche mit Bürgermeistern und Landkreisen geführt. Im Oktober wird die Initiative beim regionalen Planungsverband aufgegriffen. Auch sollen Windmessungen über ein Jahr lang durchgeführt werden. Erst dann kann geklärt werden, ob sich die Rahmenbedingungen im Landkreis für Windkraft lohnen.