Energiekrise im Bäderdreieck: "Sind eine Gesundheitseinrichtung"

Im niederbayerischen Bäderdreieck herrscht Unmut. Gelten aktuell noch Hygiene- und Schutzmaßnahmen, sowie eine Impfpflicht für das Personal, werden die Thermen dennoch als "Freizeiteinrichtung" eingestuft. Zur Thermengemeinschaft gehören die Europa Therme in Bad Füssing, Wohlfühl-Therme in Bad Griesbach (beide Landkreis Passau), Rottal Terme in Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) sowie die der Limes- und Kaiser-Therme in Bad Gögging und Bad Abbach (beide Landkreis Kelheim).

"Wenn es um Energie geht, sind wir keine Gesundheitseinrichtung mehr"

"Das ärgert mich sehr stark", sagt Franz Altmannsperger, Geschäftsführer der niederbayerischen Thermengemeinschaft. "Wir sind eine Gesundheitseinrichtung, wir haben Therapiebereiche, nutzen unser heilkräftiges Wasser, um Patienten präventiv vor Krankheiten zu schützen." Altmannsperger versteht nicht, warum die Thermengemeinschaft in Sachen Impflicht als Gesundheitseinrichtung eingestuft wurde, aber "wenn es um Energie geht, sind wir es plötzlich nicht mehr."

Extrem abhängig vom Gas

Die fünf Heilbäder sind abhängig vom Erdgas. Eine Gasumlage würde die Betreiber massiv treffen. Der Energieverbrauch der Thermengemeinschaft liegt jährlich zwischen 50 und 60 Millionen Kilowattstunden. Aktuell versuchen die Thermen, sich Rücklagen mit Flüssiggas zu schaffen. Dies wäre aber nur eine Schadensbegrenzung, sagt der strategische Geschäftsführer. "Wenn wir vom Gas abgeschnitten werden, hätten wir massivste Schäden. Die Versorgung mit Flüssiggas wäre eine Notversorgung."

Frost könnte Schäden an Leitungen verursachen

Die Thermen müssten dann schließen. Die Gasrücklage dient dann dazu, um größere Schäden zu vermeiden. Wird es beispielsweise zu kalt in den Gebäuden, kommt es zu Frost. Dann können ernsthafte Schäden entstehen – beispielsweise könnten Leitungen zerreißen, Technikräume volllaufen oder Pumpen einfrieren. Altmannsperger geht im Extremfall von einem Schaden im zweistelligen Millionenbereich aus.

Langfristig planen

Dennoch wollen die Thermen positiv auf die nächsten Monate schauen, auch werden jetzt schon Strategien für die Zukunft geplant. Die Rottal-Terme in Bad Birnbach öffnet beispielsweise jetzt wieder bis zu vier Saunen. Gemeinsam mit einem Ingenieurbüro wurde untersucht, wie in der Rottal Terme am sinnvollsten Energie eingespart werden kann. Das Team kam zu dem Schluss, um einige Saunen öffnen zu können, müssen vier von 30 Außenbecken schließen. Die Thermengemeinschaft hat sich nämlich als eigene Vorgabe gesetzt: Es muss mindestens genauso viel Energie gespart werden, wie durch diese ersten Schließungen.

Andere Thermen besser aufgestellt als Zweckverbände

Die Rottal Terme ist technisch bereits besser aufgestellt als anderen Thermen der Bäderzweckverbände. Es gibt dort zwei Wärmepumpen, die die Notfallversorgung übernehmen könnten. Diese beiden Wärmepumpen würden die Grundversorgung sichern und sollen künftig mit Strom aus zwei PV-Anlagen versorgt werden. Sie sollen auf den beiden Dachflächen des Therapiebads installiert werden und wenn alles gut läuft, bereits im April 2023 in Betrieb gehen.