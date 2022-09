Energiekrise: Hochschulen drehen die Heizungen runter

An der Uni Augsburg wird es im Wintersemester deutlich kühler. Alle Heizungen sind auf 19 Grad heruntergedreht. 15 Prozent sollen die bayerischen Hochschulen an Energie einsparen, so der bayerische Kabinettsbeschluss.

Mit dicken Socken und Wärmflasche in die Uni

Die Studierenden wappnen sich für ein kaltes Semester: "Dicke Socken vielleicht, nochmal eine Strumpfhose. Zwiebellook", ist Kingas Plan. "Ich arbeite parallel noch an einer Schule und dort ist es deutlich wärmer als an der Uni." Thomas meint, er könne die Maßnahmen verstehen, die Uni solle aber schauen, dass es nicht zu eisig wird. Und Teresa will vielleicht auch noch eine Wärmflasche mitnehmen. Aber auf keinen Fall mehr Online-Uni, so die Studentin.

Auch Schließungen stehen zur Diskussion

Ein virtuelles Semester, das ist für die meisten Studierenden vollkommen ausgeschlossen. Doch die Energiepreise steigen und steigen, die Heizkosten drohen zu explodieren. Allein an der Ludwig-Maximilian-Universität in München gibt es 125 Gebäude. Auch hier sind die Heizungen schon heruntergedreht worden, die Nachtstunden werden ausgeweitet. Mitarbeiter sind angehalten, die Lichter auszuschalten. Ob das reicht, ist fraglich. Das sagt auch Klaus Kreulich, der an der Hochschule München Vizepräsident ist: "Wenn das nicht mehr ausreichen sollte, dann kommen natürlich Überlegungen ins Spiel, ob man über bestimmte Tage die Räume schließt, die Gebäude schließt, in Frage kommt da als erstes die Weihnachtszeit."

An der Uni Augsburg ist das schon beschlossene Sache, um den Jahreswechsel bleiben die Gebäude und Hörsäle für zwei Wochen geschlossen. Auch die Uni Würzburg denkt darüber nach. Die Maßnahmen sind bayernweit ähnlich, da werden LED Lampen eingeschraubt, die Außenbeleuchtung abgeschaltet und das Warmwasser in den Toiletten abgedreht.

Trotz allem soll es beim Präsenzsemester bleiben

An der Uni Passau geht man davon aus, dass sich die Heizkosten vervierfachen. Von 360.000 Euro im vergangenen Jahr auf 1,4 Millionen Euro dieses Jahr. Trotzdem will Passaus Uni-Präsident Ulrich Bartosch von einem virtuellen Semester nichts wissen, auch wenn Medienberichte das vorher angekündigt haben. "Das ist keine Alternative für eine Universität, die lebendig ist, eine Universität, die sich im Seminar und auf dem Campus realisiert und deswegen wird es im Winter ein Präsenzsemester geben und das war auch nie anders geplant", so Bartosch.

Hinzu kommt, wenn Hochschulen geschlossen werden, sitzen die Studierenden zuhause und müssen dann da heizen, die Heizkosten würden sich also aufs private Portemonnaie verschieben. Das will derzeit niemand. Auch alle anderen bayerischen Hochschulen versprechen ein Präsenzsemester.

Einen Energielockdown wird es nicht geben, sagt Wissenschaftsminister Markus Blume. Er kann die Ängste der Studierenden davor nachvollziehen: "Ich verstehe das total, viele haben die Uni noch nicht mal von innen gesehen, seit sie das Studium begonnen haben, deswegen muss dieses Wintersemester ein Semester der Normalität werden, manches wird natürlich anders sein, aber eines ist entscheidend, dass man in Präsenz zusammen kommen kann und soll und muss und da wird es auch keine Abstriche geben."

Nur eines müssen sich alle im kommenden Wintersemester: warm anziehen.