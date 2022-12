Energiekrise: Heilbäderverband fürchtet Thermen-Kollaps

"Heilbäder und Thermen wichtiger Wirtschaftsfaktor"

In einem Flächenstaat wie Bayern seien Heilbäder und Kurorte mit ihren Thermen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, so Verbandschef Berek. Sie stünden für 4,6 Milliarden Euro Wertschöpfung und für mehr als 100.000 Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Außerdem finde jede vierte Übernachtung im Freistaat in einem Heilbad oder Kurort statt. In diesem Zusammenhang fordert der Heilbäderverband von der Politik ein klares Bekenntnis zu Gesundheit, Prävention, Rehabilitation und Kur.

"Strompreisbremse wird Zweckverband entlasten"

In den Thermen selbst ist die Stimmung, gerade wegen der nahenden Strompreisbremse, entspannter. Das Angebot für die Badegäste der Obermain-Therme in Bad Staffelstein soll trotz Energiekrise nicht eingeschränkt werden. Das sagte der Werkleiter Hans-Josef Stich im Interview mit BR24. Er setze seine Hoffnungen in die staatliche Strompreisbremse und hoffe, dass von dieser auch öffentliche Bäder profitieren. Derzeit gebe es keine Planbarkeit, wer finanzielle Fördergelder bekomme. Wer mit wie viel von den staatlichen Hilfen profitiert, das sei "alles sehr, sehr vage". Auch in der Therme in Bad Steben seien keine Einschränkungen geplant, heißt es aus der dortigen Pressestelle.

Klimafreundliche Hackschnitzel-Heizung in der Therme

Ein ähnliches Bild zeichnet die Therme Obernsees im Landkreis Bayreuth. Das Thermalbad wird derzeit modernisiert und könne sich bei der Wärmeversorgung auf einen weitgehend stabilen Preis stützen, teilte das Landratsamt am Montag mit. Bereits seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 1998 werde die Therme klimafreundlich beheizt. Als Brennstoff dienten ausschließlich Holzhackschnitzel aus den Wäldern der Region. Die Wärmeversorgung erfolge über eine in direkter Nachbarschaft errichtete Biomasse-Heizanlage. Mit der Rohstoffbeschaffung seien 70 Landwirte aus der näheren Umgebung beauftragt worden. Das genutzte Thermalwasser habe eine Austrittstemperatur von circa 44 Grad Celsius, nach der Aufbereitung noch etwa 20 Grad und werde dann auf die jeweiligen Beckentemperaturen gebracht. Die beschlossene Strompreisbremse werde den Zweckverband zusätzlich entlasten.

"Maßnahmen zur Energieeinsparung seit Jahren"

Maßnahmen zur Energieeinsparung in der Therme Obernsees laufen laut Mitteilung des Landratsamts bereits seit Jahren. Die Therme habe etwa die komplette Beleuchtung auf LED umgestellt. Ältere Pumpen seien durch effizientere Syteme und ältere Saunaöfen durch energiesparende Versionen ersetzt worden. Seit 2011 habe die Therme Obernsees auf allen statisch in Frage kommenden Dächern eine Photovoltaikanlage errichtet. Weil es in der Sauna derzeit kein Dampfbad gebe, sei der Stromverbrauch um circa zehn Prozent gesunken.

In der Lohengrin-Therme in Bayreuth heißt es, man habe bereits vor der von der Bundesregierung beschlossenen Gas- und Stromreisbremse reagiert und die Außenbecken bereits seit September nicht mehr beheizt. Damit nicht noch mehr Badegäste zu anderen Thermen abwanderten soll es keine weiteren Einschränkungen geben.