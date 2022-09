Energiekrise: Gratwanderung auch für Bayerns Kulturbetriebe

Nach der Corona-Pandemie stehen die heimischen Kultureinrichtungen vor einer neuen Herausforderung: Wegen der Energieknappheit sind sie zum Sparen aufgerufen, doch der Handlungsspielraum ist begrenzt.

Museen beherbergen oft kostbare Kunstwerke und Skulpturen

Wie in vielen Museen des Freistaats befinden sich im Museum für Franken in der Würzburger Festung Marienberg viele kostbare Kunstwerke und Skulpturen. Die meisten brauchen ganz bestimmte klimatische Bedingungen.

Die aus Holz geschnitzte Marienfigur von Tilman Riemenschneider etwa braucht plus minus 55 Prozent Luftfeuchtigkeit - ansonsten entstehen irreparable Schäden. Häufig passten Energiesparen und Kunst aber gut zusammen, sagt die Restauratorin Susanne Wortmann: Im Depot beispielsweise bleibe die Heizung im Winter sowieso aus. "Wenn es kalt ist, laufen chemische Prozesse langsamer. Und wenn wir nicht beheizen, müssen wir die Luft auch nicht befeuchten. Da sparen wir doppelt Energie", sagt Wortmann.

Keine Option: Preise anheben, um Energiekosten zu decken

Was für Museumsleiter Jörg Meißner keine Option ist: Die Preise anheben, um die steigenden Energiekosten zu decken. Auch die Öffnungszeiten in dem Staatlichen Museum sollen dieselben bleiben. "Wir werden im Herbst sehen, was wir an Stromverbrauch im Sommer hatten, als wir gegen die Hitze angearbeitet haben. Und dann kommen wir nicht drumherum, Energie einzusparen - aber mit Augenmaß."

Falls am Ende Gas und Öl knapp werden, ist es aber eine Gratwanderung für die Museen. Einerseits: "Der Kunst geht’s ohne Besucher auch gut. Dann hätten wir im Prinzip eine Depot-Situation: Wir lassen im Museum die Heizung aus", sagt Restauratorin Wortmann. Andererseits aber mahnt sie: "Wenn es keine Besucher mehr gibt, geht auch das Interesse an der Kunst verloren." Diese Balance zu meistern werde die Herausforderung sein.

Landestheater Schwaben spart Energie - aber nicht am Programm

Das Landestheater Schwaben in Memmingen reagiert auf die steigenden Energiepreise mit drastischen Sparmaßnahmen. Man werde alle denkbaren Einsparpotenziale ausschöpfen, sagt der kaufmännische Direktor, Peter Kesten. Ob das reicht, ist offen.

Laut Kesten werde die Raumtemperatur wie in allen öffentlichen Gebäuden von 22 auf 19 Grad gesenkt. In Fluren und Lagerräumen, eventuell auch im Foyer, wolle man die Temperatur sogar noch weiter reduzieren. Nicht gespart werden soll dagegen am Programm. Auch soll es keine höheren Eintrittspreise geben.

Treppensteigen statt Aufzug nutzen

Auch an anderen Stellen soll der Energieverbrauch gesenkt werden: So soll es weniger Kühlschränke in den Gemeinschaftsräumen geben. Aufzüge würden laut Kesten nicht mehr zum Personentransport genutzt. Generell halte man das Personal an, wo immer möglich Strom zu sparen. Deshalb sollen auch die Außenbeleuchtungen dort, wo nicht zum Beispiel Wege aus Sicherheitsgründen beleuchtet werden müssen, aus bleiben.

Theater braucht zusätzliches Geld, um Stromkosten zu decken

Im Vergleich zum letzten Vor-Corona-Jahr mit Energiekosten von knapp 200.000 Euro für Strom und Gas würde man bei normalem Betrieb jetzt 40.000 bis 50.000 Euro mehr brauchen. Laut der Rechnung Kestens werden die Einsparmaßnahmen nicht ausreichen, um diesen Betrag zu decken. Man wolle deshalb nun das Gespräch mit den Trägern des Theaterzweckverbands wie den umliegenden Landkreisen und kreisfreien Städten suchen, um die Kostenlücke zu schließen.

Nürnberger Kino will sich bei Energie unabhängig machen

Das Nürnberger Kino "Cinecitta" benötigt ebenfalls sehr viel Energie: 23 digitale Leinwände, darunter eine 600 Quadratmeter große Riesenleinwand, 3D-Technik und Dolby Surround Sound Systeme samt Lautsprechern und Verstärkern - das Multiplexkino in der Nähe des Hauptbahnhofs gleicht einer gläsernen Kino-Burg. Einen Großteil der Energie erzeugen zwei Blockheizkraftwerke mit mehr als zwei Millionen Kilowattstunden im Jahr. Der Vorteil: Sie dienen nicht nur der Stromgewinnung, so Betreiber Wolfram Weber.

Die Blockheizkraftwerke werden mit Erdgas betrieben. Sollte der Preis weiter steigen, könnten die Kosten von derzeit 200.000 Euro im Jahr ins siebenstellige gehen. Webers Ziel ist es, den Kinokomplex ganz von fossilen Brennstoffen - mithilfe von Photovoltaik und Wasserkraft - unabhängig zu machen.

Steigende Energiekosten werden nicht auf Kinobesucher umgelegt

Steigende Energiepreise auf die Kinobesucher umzulegen, kommt für Weber aber nicht in Frage: "Das würde bedeuten, wir müssten vier, fünf Euro mehr verlangen fürs Kino. Das ist gänzlich unrealistisch. Im Augenblick habe ich nicht so wirklich eine Idee, wie wir das stemmen können."

Auch das Nürnberger Programmkino Casablanca, das von einem Verein betrieben wird, hat in Energieeffizienz investiert. Nach den Corona-Jahren und dem langen, warmen Sommer würden die Menschen inzwischen wieder in die Kinosäle kommen. Mit Blick auf den Winter hätten sie keine Panik, so die Kinoleitung. Allerdings seien die Aussichten unsicher.

Kino-Betreiber fordert Unterstützung der Politik wie bei Corona

Vor allem Kinos, die als Mieter von Investoren als Vermieter abhängig sind, könnten beim Thema Energiepreise in Schwierigkeiten kommen, sagt Cinecitta-Betreiber Weber. "Nachdem die Energiekosten letzten Endes die Mieter zur tragen haben, ist da auf Seiten der Investoren das Interesse nicht immer groß. Da sehe ich schon ein Problem auf die Branche zukommen."

Weber sieht als privatwirtschaftlicher Unternehmer die Politik gefordert, den Kinobetrieben Entlastungen anzubieten. Diese sehe er zwar aktuell noch nicht. Aber während der Corona-Pandemie hätten sie ja auch funktioniert.