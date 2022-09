Mittenwald: Eishalle muss wegen hoher Energiepreise schließen

Jutta Mayer, Geschäftsführerin der Arena Mittenwald GmbH, hat den Schock der Abrechnung noch immer nicht verdaut. Als von gestiegenen Gaspreisen die Rede gewesen sei, habe sie sich noch keine Sorgen gemacht. Doch das eigentliche Problem war der Strompreis, wie sich jetzt herausstellt.

Hier war der Festvertrag ausgelaufen, denn durch Corona wusste Mayer nicht, wie sie planen sollte. Daher erfolgte die Beschaffung der für den Betrieb erforderlichen Energie – rund 350.000 kWh Erdgas und 220.000 kWh Strom – nur mehr kurzfristig. Und weil langfristig keine Besserung der Preise in Sicht sei, habe sie nun rechtzeitig die Reißleine gezogen - "bevor ich an die Wand fahre", sagt sie.

Eissport-Familie durch und durch

Seit 2004 stand der Name Mayer für Leben im Eisstadion. Seit diesem Zeitpunkt stellte die Marktgemeinde ihre defizitäre Sportanlage aus dem Jahr 1968 der Familie zur Verfügung. 2006 nahmen die Mayers noch einmal Geld in die Hand und überdachten die Eisfläche. Durch Eishockeyschulen, Eiskunstlauf, Public Viewing oder gar durch Catering-Aufträge konnten sich die Mayers über Wasser halten. Eissport ist ihr Leben.

Beide Söhne Vincenz und Max sind gute Eishockeyspieler. Vincenz hat für Wolfsburg sogar in der DEL gespielt, aktuell ist er in Lindau unter Vertrag. Max spielte im Nachwuchs im SC Riessersee, dann für seinen Heimatverein. Beide haben im Mittenwalder Eisstadion ihre ersten Kurven gezogen. Dementsprechend schwer ist Jutta Mayer auch die Entscheidung zur Schließung gefallen, letztlich würden die Kinder und Jugendlichen am meisten darunter leiden, wenn es kein Eisstadion mehr in Mittenwald gibt. Doch ihr bleibt keine andere Wahl.