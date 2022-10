Energiekrise: DGB-Kundgebung in Regensburg

Unter dem Motto "Echt gerecht – solidarisch durch die Krise" findet am Samstag (28.10.) in Regensburg eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) statt. Die Veranstaltung markiert den Auftakt drei aufeinanderfolgender DGB-Kundgebungen in Bayern in den kommenden Wochen, teilte der DGB Bayern mit.

"Preise stellen Menschen vor gewaltige Probleme"

Als Hauptredner der Veranstaltung in Regensburg (11.30 Uhr, Domplatz) hat sich der Vorsitzende des DGB Bayern Bernhard Stiedl angekündigt. Der DGB fordert von der Bayerischen Staatsregierung Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger in der Energiekrise. "Die explodierenden Preise stellen viele Menschen aktuell vor gewaltige Probleme", so der DGB in seiner Mitteilung. "Auch wenn die Maßnahmen der Ampelkoalition in die richtige Richtung gingen, braucht es jetzt weitere und vor allem schnellere Entlastungen für Bürger*innen und Betriebe."

DGB fordert zusätzliche Energiepreispauschale

Der DGB Bayern fordert unter anderem eine zusätzliche Energiepreispauschale in Höhe von 500 Euro als Soforthilfe. Außerdem verlangt der DGB beim Gaspreisdeckel die Übernahme eines zweiten Abschlagsmonats durch den Staat.

Weitere Kundgebungen sind am 12. November in Würzburg und am 24. November in München geplant.