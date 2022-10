Energiekrise bringt Kliniken in Unterfranken ans Limit

Behagliche Raumtemperaturen, laufende medizinische Geräte, 24-Stunden-Betrieb: Trotz Energiekrise müssen Kliniken die medizinische Versorgung in vollem Umfang sicherstellen. In Unterfranken sorgt die Kostenexplosion im Energiesektor nun für wachsende Anspannung in den Krankenhäusern.

Sparmaßnahmen nur im Verwaltungsbereich möglich

Energiesparmaßnahmen sind in Krankenhäusern vor allem im technischen Bereich denkbar. Im Universitätsklinikum Würzburg kann beispielsweise die Dampfversorgung angepasst und die Raum- und Wassertemperatur im Verwaltungsbereich gesenkt werden. Aber das war es schon. Im Stationsbereich sei das zum Wohl der Patienten nicht möglich, sagt Pressesprecher Stefan Dreising. Auch die wirklich kostenintensiven Gerätschaften wie Computertomographen oder Überwachungs-Terminals auf der Intensivstation, würden selbstverständlich unverändert weiterlaufen. Die Kostenexplosion sei durch Sparmaßnahmen somit kaum abzufangen.

Energiekosten verschärfen Liquiditätssituation von Krankenhäusern

Allein durch die steigenden Energiekosten rechnet das Universitätsklinikum Würzburg für das Jahr 2022 mit einer finanziellen Mehrbelastung von rund sieben Millionen Euro. Auch das Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt meldet eine deutliche Verschärfung seiner Liquiditätssituation und gibt an, voraussichtlich auf finanzielle Unterstützung des Trägers oder des Kreditmarktes angewiesen zu sein, um die enorme Kostensteigerung abfangen zu können.

Die Energiekrise belastet dabei große wie kleine Kliniken gleichermaßen. Die GEOMED Kreisklinik Gerolzhofen beispielsweise rechnet mit mindestens einer Vervierfachung ihrer Kosten. Auch das Klinikum Main-Spessart meldet, es komme zunehmend an seine Belastungsgrenze. Die Versicherungsprämie des Krankenhauses wurde bereits um 40 Prozent angehoben. Ohne finanzielle Unterstützung, so die Pressestelle des Klinikums, könne eine Einschränkung der Versorgungsleistung notwendig werden.

Pflegenotstand und Corona: Steigende Belastung

Hinzu kommt die zunehmende Belastung der Kliniken durch die Corona-Pandemie. Aktuell nehmen die Zahlen der Corona-Patienten wieder leicht zu. So meldet beispielsweise das Universitätsklinikum Würzburg aktuell 44 Corona-Patienten, das Klinikum Main-Spessart 20 und das Leopoldina Krankenhaus etwas über 80 Patienten. Zwar sind aktuell die meisten Betroffenen aufgrund anderer Krankheiten in Behandlung, der zusätzliche Isolations- und Hygieneaufwand sei dennoch erheblich, so die Pressestelle des Leopoldina Krankenhauses. Die Bettenkapazität sei eingeschränkt.

Der Pflegenotstand verschärft die Situation zusätzlich. Aktuell macht sich in den Kliniken nicht nur der generelle Fachkräftemangel, sondern auch der krankheitsbedingte Ausfall von Personal bemerkbar. Im Leopoldina Krankenhaus müssen in einzelnen Bereichen bereits zusätzlich Betten gesperrt werden, damit alle Patienten adäquat betreut werden können.

Verschärfung durch Inflation

All dies bedeute jedoch nicht nur eine enorme Arbeitsbelastung für die Kliniken, so GEOMED-Geschäftsführer Wolfgang Schirmer, sondern auch eine Verschärfung der finanziellen Situation. Es fehlen Einnahmen durch Betten, die für Corona-Patienten freigehalten werden müssen und vor allem durch planbare Eingriffe, die aktuell wieder vermehrt verschoben werden. Staatliche Ausgleichszahlungen für solch verschobene Eingriffe gibt es aktuell nicht mehr.

Die Versorgung von Corona-Patienten ist zudem material- und damit auch kostenintensiver. Hier macht sich die aktuelle Inflation bemerkbar. So rechnet das Klinikum Main-Spessart im Bereich pflegerischer Bedarf mit einer weiteren Kostensteigerung um 20 Prozent, im Bereich Lebensmittel um 40 Prozent.

Hilfsfonds für soziale Dienstleister soll entlasten

Um von Seiten der Bundespolitik Entlastung zu schaffen, hat die Expertenkommission der Bundesregierung einen Hilfsfonds für soziale Dienstleister vorgeschlagen. Dadurch sollen unter anderem Krankenhäuser, aber auch Pflegeeinrichtungen, Reha-Kliniken und beispielsweise Sozialkaufhäuser vor zu hohen Energiekosten geschützt werden. Der Fonds soll zeitnah Abhilfe schaffen, um langwierige Verhandlungen der Werte, die der Refinanzierung von Behandlungen zugrunde liegen, zu vermeiden – schreibt die Gas-Kommission. Diese Werte würden auch 2023 deutlich unter den zu erwartenden Energiekosten liegen.

Unterfränkische Kliniken fordern rasche Hilfe

Wann und in welchem Umfang der soziale Hilfsfonds umgesetzt wird, ist bislang jedoch unklar. Die unterfränkischen Krankenhäuser fordern nun eine rasche Umsetzung der versprochenen Maßnahmen. Niemand wisse, wie hoch die Entlastungsgelder sein werden, so Schirmer. Es sei bedenklich, dass die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung politisch keine höhere Priorität einnehme. Sollten die gesetzgeberischen Maßnahmen ausbleiben, so warnt auch die Bayerische Krankenhausgesellschaft vor drohenden Insolvenzen und Kliniksterben.