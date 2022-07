Energiekrise: Bamberger Wahrzeichen werden nicht mehr beleuchtet

Wegen der Energiekrise werden mehrere öffentliche Gebäude und Wahrzeichen in Bamberg im Dunkeln nicht mehr angestrahlt. Unter anderem werden das Rathaus Maxplatz, das Alte Rathaus sowie die Konzert- und Kongresshalle ab sofort nicht mehr beleuchtet. Außerdem werden die Effektlichter an der Luitpoldbrücke sowie der Löwenbrücke abgeschaltet. Die Kettenbrücke wird ab der kommenden Woche nicht mehr angeleuchtet.

Bamberg: Auch der Dom wird nicht mehr angeleuchtet

Auch die Altenburg soll nicht mehr angestrahlt werden. Die Erzdiözese Bamberg beteiligt sich ebenfalls an der Aktion: Somit sollen der Dom und weitere Kirchen nicht mehr beleuchtet werden. "Wir setzen damit gemeinsam ein deutliches Zeichen, dass in allen Bereichen Energie gespart werden muss", lässt sich Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) in einer Mitteilung zitieren. Darüber hinaus prüfe die Verwaltung die Stärkung von Home-Office-Arbeitsplätzen sowie die Möglichkeit einer Absenkung der Temperatur in den Büroräumen im Herbst und Winter.