Energiekrise: An Uni und Hochschule wird es kälter und dunkler

Raumtemperaturen in den Unis sinken spürbar

Um den Betrieb bezahlbar zu halten, sollen zunächst überall die Raumtemperaturen abgesenkt werden - und das teils spürbar. Während die Temperatur an der Hochschule Coburg in Seminarräumen und Vorlesungssälen noch bei 20 Grad liegen soll, will die Uni Bayreuth nur noch auf 19 Grad heizen. Zudem soll die Beleuchtung auf den Bayreuther Fluren mit Hilfe einer Zeitschaltuhr gesteuert werden und damit länger aus bleiben. In Bamberg hingegen würden derzeit Bewegungsmelder für Flure und Foyers eingebaut. Auch soll die Beleuchtung dort schrittweise auf energiesparende LED umgestellt werden.

Weniger Beleuchtung, nur noch kaltes Wasser

Aus der Hochschule Coburg heißt es, um weitere Energie einzusparen werden, in diesem Semester weniger Räume belegt als üblich und die Beleuchtung reduziert.

Auch in der mittelfränkischen Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen (FAU) sollen Büros, Vorlesungssäle und Seminarräume nur noch auf 20 Grad geheizt werden. Die Ideen zum Energiesparen gehen dort aber noch weiter. So sollen Lager- oder Technikräume lediglich frostfrei gehalten werden und in den Toiletten der Uni nur noch kaltes Wasser fließen. Zudem sollen die Mitarbeiter und Studierenden selbst zum Energiesparen beitragen und etwa Geräte nicht mehr im Standby-Modus laufen lassen und PCs abschalten, wenn sie nicht mehr benutzt werden.

Uni Würzburg: Licht und Heizung ja nach Wetterbericht

Aus der Uni Würzburg heißt es, die Temperatur in den Räumen der Universität werde auf 19 Grad gestellt. Außenbeleuchtungen würden, soweit nicht sicherheitsrelevant, abgeschaltet. Zudem habe die Uni ihre Mitarbeitenden seit Anfang September zum Energiesparen angehalten. Zukunftsweisend sei auch ein Pilotprojekt in einem Gebäude am Wittelsbacher Platz. Dort fließe die aktuelle Wettervorhersage in die Steuerung von Licht und Heizung ein. Außerdem werde die Uni, wie in den Vorjahren auch, über den Jahreswechsel schließen, um Energie zu sparen.

Corona und Energie seien aber nicht die einzigen Probleme der Universitäten und Hochschulen, heißt es aus Coburg: Wegen der allgemeinen Unsicherheit würden sich derzeit weniger junge Menschen für ein Studium einschreiben als in den Jahren zuvor. So seien unter den derzeit 4.700 Studierenden in Coburg nur etwas mehr als 1.000 Erstsemester - ein Rückgang um rund 20 Prozent.

Hochschule Hof verzeichnet Rekordzahl an Studenten

Eine Entwicklung, die aber nicht überall zu beobachten ist. An der Hochschule Hof starteten vor zwei Wochen rund 4.000 Studierende in das Semester - nach Angaben der Hochschule ein Plus von fünf Prozent und so viele wie nie zuvor. Das gestiegene Interesse liege vor allem an dem Angebot internationaler Masterstudiengänge, aber auch an innovativen neuen Studiengängen, sagt Hochschulpräsident Jürgen Lehmann.