Energiekosten: Gaspreise steigen in Unterfranken stark an

Nachdem Russland die Gaslieferungen nach Deutschland zunächst reduziert und schließlich komplett eingestellt hat, ist der Gaspreis auch in Unterfranken in die Höhe geschossen.

Gasversorger: fehlende Klarheit bei Gasumlage

Zusätzlich zu den teuren Preisen sollen die Bürger ab 1. Oktober nach aktuellem Stand auch eine Gasumlage bezahlen. Nicht nur die Verbraucher, auch die Versorger würden aufgrund der fehlenden Klarheit in Sachen Mehrwertsteuersenkung und Gasumlage in der Luft hängen, erklärt die Gasversorgung Unterfranken GmbH (gasuf) auf Nachfrage von BR24.

Wenn man den Preis pro Kilowattstunde bei gasuf vom 1. April 2022 mit dem Wert vom 1. Oktober 2022 vergleiche, sei aufgrund der Marktentwicklung in der Erdgasbeschaffung und aller Gasumlagen insgesamt eine Preiserhöhung um 5,3 ct/kWh festzustellen, führt die gasuf an.

Stopp von Nord Stream1: keine zusätzlichen Schwankungen

Laut Gasanbieter eprimo würden sich die Preise jeden Tag ändern, allerdings seien sie seit ein paar Monaten gleichbleibend auf hohem Niveau und der Stopp von Nord Stream 1 am 31. August habe nicht für größere Schwankungen gesorgt.

Auch bei Gasanbieter Vattenfall seien die Preise unabhängig von dem Stopp relativ gleichbleibend, da der Gaspreis zuvor schon angepasst worden sei und somit der Ausfall der Gaspipeline Nord Stream 1 keinen großen Effekt mehr auf den Markt gehabt hätte. Es sei also nicht schlagartig noch teurer geworden. Aktuell sei sogar zu beobachten, dass der Preis pro Kilowattstunde wieder etwas falle, so Vattenfall.

Schweinfurt: langfristig noch höhere Preise

Längerfristig rechnen die Stadtwerke Schweinfurt dagegen damit, dass sich ihre Kunden nochmals auf Preissteigerungen einstellen müssen, da die Preise an den Energiegroßhandelsmärkten zum kommenden Jahr massiv angestiegen seien. Über den Umfang könne man aktuell noch keine Auskunft geben, so sie Stadtwerke Schweinfurt.

Im gesamten Versorgungsgebiet der Stadtwerke Schweinfurt zahlt man ab 1. Oktober 2022 inklusive aller Umlagen und der aktuell noch geltenden Mehrwertsteuer von 19 Prozent als Bestandskunde 12,87 ct/kWh. Für Neukunden ist es deutlich mehr: Sie zahlen mit 24,70 ct/kWh doppelt so viel. Aus den genannten Werten ergibt sich dann bei einem Musterhaushalt von 20.000 kWh/Jahr (Einfamilienhaus) ein monatlicher Abschlag von 232 Euro bei den Bestandskunden und ein Abschlag von 430 Euro bei Neukunden.

Preise für Neukunden doppelt so teuer

Im Vergleich zahle man im gesamten Versorgungsraum der Aschaffenburger Stadtwerke als Bestandskunde ab 1. Oktober 2022 beispielweise gut 18 ct/kWh (inkl. 19 Prozent Mehrwertsteuer) und als Neukunde 37 ct/kWh (inkl. 19 Prozent Mehrwertsteuer), erklärt der Geschäftsführer der Stadtwerke Aschaffenburg Dieter Gerlach. Die Gasumlage ist hier noch nicht einberechnet und würde die Situation bei allen Kunden, die keinen Festvertrag besäßen, nochmals stark verändern, so Gerlach.

Auch die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) erhöht die Preise: In ihrem Standardtarif "Mein Frankengas Komfort L" erhöht sich der Arbeitspreis ab 1. November beispielsweise von 9,90 ct/kWh (inkl. 19 Prozent Mehrwertsteuer) auf 13,02 ct/kWh (inkl. Gasumlage und 7 Prozent Mehrwertsteuer) bei den Bestandskunden. Den Preis für Neukunden konnte die WVV noch nicht nennen, er sei aber deutlich höher.

Geht man von einem Einfamilienhaus mit einem durchschnittlichen Gasverbrauch von 15.000 kWh im Jahr aus, zahlen die Bestandskunden der WVV monatlich rund 37 Euro mehr. Das entspricht einer Preissteigerung von nahezu einem Drittel. Die Energieversorgung im Raum Würzburg sei aber gesichert, wie der Geschäftsführer der WVV am Mittwoch sagte.

Unterschiede bei Preisen in Unterfranken

Bei den Preisen, die die Stadtwerke auf Nachfrage von BR24 mitgeteilt haben, war die Mehrwertsteuer teilweise noch mit 19 Prozent und teilweise bereits mit 7 Prozent angegeben. Auch die nach jetzigem Stand ab Samstag geltende Gasumlage haben nicht alle berücksichtigt. Direkt vergleichbar sind die Preise deshalb nicht.

Die Werte aus den verschiedenen Versorgungsgebieten zeigen dennoch, dass sich die Preise alleine in Unterfranken regional teils stark unterscheiden. So zahlen Bestandskunden bei den Schweinfurter Stadtwerken nach aktuellem Stand zum Jahresende weniger als Kunden in Würzburg und Aschaffenburg. In allen drei unterfränkischen Regionen gleich ist dagegen, dass die Preise ansteigen und Neukunden nochmal ungefähr doppelt so viel zahlen müssen wie Bestandskunden.