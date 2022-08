> Energiekosten: Eisstadien erhöhen Preise und die Eistemperatur

Angesichts der steigenden Energiekosten suchen auch die Eisstadien nach Möglichkeiten, Energie einzusparen. In Augsburg wird etwa die Eistemperatur erhöht. In Füssen wird ein Energiezuschlag erhoben, auch in Oberstdorf steigen die Nutzungspreise.