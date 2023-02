Energieexperte warnt vor überhastetem Stromanbieter-Wechsel

Trotz massiver regionaler Unterschiede bei den Strompreisen in Bayern hat der Geschäftsführer des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft, Detlef Fischer, vor einem vorschnellen Wechsel zu Stromdiscountern gewarnt. Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass Billiganbieter sich gerne ihrer Kunden entledigten, wenn es eng werde. Oder sie gingen gleich in die Insolvenz. Die Stromkunden landeten dann in der Grund- oder Ersatzversorgung und die sei sehr teuer, betonte der Energieexperte im TV-Interview mit BR24.

Energieversorger haben unterschiedliche Einkaufspreise

Dass etwa derzeit Münchner oder Augsburger Verbraucher teilweise fast doppelt so viel für ihren Strom bezahlen müssen wie etwa Kunden in Tirschenreuth, erklärte Fischer mit der Beschaffungsstrategie des jeweiligen Versorgers. Dabei dürfe aber nicht vergessen werden, dass Versorger, die heute teuer seien, die Preise in den letzten Jahren oft sehr lange konstant gehalten hätten und preiswert gewesen seien.