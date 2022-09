Energieeinspar-Verordnung: Jetzt kommt der Heizungscheck

Firmen stärker in der Pflicht

Große Unternehmen mit einem entsprechend hohen Energieverbrauch ab 10 Gigawattstunden pro Jahr sind ab Oktober verpflichtet, wirtschaftliche Energieeffizienzmaßnahmen durchzuführen. Also wo immer möglich, Energie zu sparen.

Dazu zählt zunächst die Analyse interner Verbräuche und Einsparpotentiale – nach den Vorgaben des Energiedienstleistungsgesetzes. Weitere Maßnahmen, die laut Bundesverordnung in Frage kommen: Angepasste Beleuchtung mit LED, die Optimierung von Arbeitsabläufen und technischen Systemen, beispielsweise von Druckluftsystemen. Und je nach Ergebnis des hydraulischen Abgleichs auch der Austausch ineffizienter Heizungspumpen.

Rechtliche Vorgaben plus freiwilliges Engagement

Das Ziel all dieser Vorgaben liege auf der Hand, sagte Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne): "Es kommt (…) ganz wesentlich darauf an, deutlich mehr Gas einzusparen: in der öffentlichen Verwaltung, in Unternehmen, in möglichst vielen Privathaushalten."

Neben den unmittelbaren Einspareffekten sollen die Maßnahmen eine Signal- und Vorbildwirkung haben. Und die Menschen zum bewussten Energieverbrauch anregen, auch über diesen Winter hinaus.