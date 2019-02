Energiedialog: Wer liefert in Zukunft Bayerns Strom?

Im Vohburger Ortsteil Irsching im Kreis Pfaffenhofen geht es heute um die Energie-Zukunft Bayerns. Wo kommt der Strom her, wenn das AKW Isar II vom Netz geht? Und was passiert nach dem Kohleausstieg? Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Kohlekommissionsmitglied Gerda Hasselfeld (CSU) diskutieren diese Frage heute mit zahlreichen Bürgermeistern, Landräten, Landtags- und Bundestagsabgeordneten.

Der sogenannte Energiedialog findet statt auf dem Kraftwerksgelände des Enegiekonzerns Uniper in Irsching. Uniper will hier ein neues Gaskraftwerk bauen. Die neue 300-Megawatt-Anlage soll ab Oktober 2022 als Sicherheitspuffer dienen, wenn Isar II als letztes Atomkraftwerk in Bayern abgeschaltet wird. Der Plan ist umstritten.

Braucht es ein neues Gaskraftwerk in Irsching?

Auf dem Gelände östlich von Ingolstadt betreibt Uniper bereits seit 2010 zwei hochmoderne, saubere Gaskraftwerke. Die Blöcke 4 und 5 gelten als die modernsten Gaskraftwerke Europas mit hervorragendem Wirkungsgrad, produzieren aber seit Jahren kaum Strom, denn diesen können klimaschädliche Kohlekraftwerken billiger produzieren und anbieten.

Die Blöcke 4 und 5 in Irsching, dienen derzeit ebenfalls nur als Netzreserve, unterliegen aber den liberalen Strommarkt. Die Betreiber wollten die Anlagen 2016 wegen zu geringer Rentabilität abschalten. Das verhinderte die Bundesnetzagentur.

Scharfe Kritik von Nürnberger Versorger N-Ergie

Der Neubau des neuen Reserve-Gaskraftwerks stößt in der Strombranche auf scharfe Kritik: Der Nürnberger Versorger N-Ergie warnte im Januar vor einer "teuren Investitionsruine". "Leidtragende dieser verfehlten Energiepolitik sind die Stromkunden", sagte Vorstandschef Josef Hasler. Sie müssten über steigende Netzentgelte die Zeche zahlen.

Kommt das neue Kraftwerk überhaupt zum Einsatz?

Der Manager bezifferte die jährlichen Verluste des Irschinger Blocks fünf auf einen zweistelligen Millionenbetrag - Eigentümer sind gemeinsam die Unternehmen Uniper, N-Ergie und Mainova. In der Rangfolge der Netzreserve haben die Blöcke vier und fünf Vorrang vor dem neu geplanten Block sechs. Da letzteres ausschließlich als Sicherheitspuffer dienen soll, "könnte die absurde Situation entstehen, dass das neue Kraftwerk nie zum Einsatz kommt".