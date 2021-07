Energieberatung in Oberfranken: Klimaschutz muss "cool werden"

Energiesparen in Oberfranken soll einfacher werden. Künftig wollen die Energieagentur Oberfranken und die Verbraucherzentrale gemeinsam Privathaushalte beraten. Details zum dreijährigen Pilotprojekt wurden nun bei einem Pressegespräch in der Regierung von Oberfranken in Bayreuth bekannt gegeben.

Oberfranken: Experten helfen beim Finden von Förderprogrammen

Ausschlaggebend für den Zusammenschluss ist die sich verschärfende Klimakrise. Viele seien bereit für Klimaschutzmaßnahmen im eigenen Umfeld, hieß es bei dem Termin. Aber: Bau- und Sanierungsmaßnahmen und die Nutzung erneuerbarer Energien bräuchten Unterstützung und Hilfe bei der Suche nach passenden Förderprogrammen, die Bund und Freistaat anbieten.

Unabhängige Berater geben Tipps zum Energiesparen

Genau das ist das Ziel der Kooperation: Interessierte sollen eine umfassende und vor allem neutrale Beratung – unabhängig von Verkaufsinteressen – bekommen. Und das am Telefon, im persönlichen Gespräch, aber auch bei vor-Ort-Terminen am Gebäude oder bei Online-Beratungen via Videokonferenz. Dazu werden künftig noch mehr Energieberater und Energieberaterinnen eingesetzt. Insgesamt sollen 15 Experten für Oberfranken im Einsatz sein.

Klimaschutz am und im eigenen Haus

Konkret heißt das: Wer mag, der kann sein Eigenheim vom Dach bis zum Keller untersuchen und optimieren lassen. Und somit konkrete Vorschläge zu Wärmedämmung, Heizungsoptimierung und Nutzung erneuerbarer Energie erhalten. Themen können aber auch LED-Beleuchtung und stromsparende Haushaltsgeräte sein.

"Klimaschutz muss genau so cool sein, wie die neue Küche oder die Wohnzimmereinrichtung". Thorsten Glauber (Freie Wähler), bayerischer Umweltminister

Glauber betonte in dem Zusammenhang, dass der Klimaschutz eine Gemeinschaftsaufgabe mit einem klaren Ziel sei: Der Freistaat soll – ähnlich wie die Stadt Hof – bis spätestens 2040 klimaneutral sein. Klimaverträgliches und energieeffizientes Bauen und Sanieren sind dabei wesentlicher Baustein.

Dreijähriges Pilotprojekt: Kosten für Bürger überschaubar

Die Kooperation soll durch das gemeinsame Handeln den beteiligten Städten und Landkreisen auch einen finanziellen Vorteil verschaffen. Die grundlegende Finanzierung erfolgt durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das die Bürgerberatung durch die Verbraucherzentralen im gesamten Bundesgebiet fördert. Eine Co-Finanzierung während der dreijährigen Pilotphase übernimmt die Oberfrankenstiftung. Zusätzlich haben die meisten der beteiligten Gebietskörperschaften zugesagt, den für einige Checks anfallenden Eigenanteil von 30 Euro pro Beratung zu übernehmen. Somit ist das Angebot für alle Privathaushalte in Oberfranken weitgehend kostenlos nutzbar.

Beratung gibt es online und am Telefon

Die Beratungsstellen sind in den Landratsämtern und Rathäusern stationiert, aber auch die Verbraucherzentrale in Hof und in Bamberg sowie die Energieagentur in Kulmbach sind Ansprechpartner. Für die telefonische Beratung und Terminvereinbarungen kann künftig aus ganz Oberfranken die Hotline der Energieagentur genutzt werden. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, die bundesweite Hotline der Verbraucherzentrale zu kontaktieren. Auf einer eigenen Website ist das Angebot auch online erreichbar.