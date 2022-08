Energiekrise: Wie geht das Gäubodenvolksfest damit um?

Gasverbrauch: Weniger, aber teurer

Seine Mitarbeiter hat Festwirt Anton Wenisch daran erinnert, Geräte abzuschalten, wenn sie nicht gebraucht werden. Und auch der Gaskrise will er entgegenwirken: Zwar hängen Hendl und Ochsen immer noch am Gasgrill. Andere Küchengeräte laufen nun aber mit Strom. 30 Prozent Gas will der Festwirt damit einsparen. Ähnlich ist die Lage bei anderen Festwirten und Budenbesitzern.

2019 haben die Stadtwerke noch rund 15.000 Kubikmeter Gas zum Festplatz geliefert. Das entspricht rund 150.000 Kilowattstunden oder einem Jahresverbrauch von etwa sieben Einfamilienhäusern. Dieses Jahr dürfte es weniger Gas sein, das beim Gäubodenvolksfest verbraucht wird.

Wohl auch, weil die Kosten gestiegen sind: 2019 haben Festzelte noch etwas mehr als achtzig Cent pro Kubikmeter Gas bezahlt. Jetzt zahlen sie über einen Euro. Um die Kosten stabil zu halten und die Versorgung auch in Zukunft zu sichern, arbeite man derzeit an Konzepten, wie grünes Gas regional produziert werden kann, so Oberbürgermeister Pannermayr.

Kostenexplosion: Volksfest noch Volksfest?

Wie viel Festwirt Wenisch am Ende für das Gas für seine Ochsen bezahlen wird, kann er jetzt noch nicht abschätzen. Die Rechnung kommt zum Schluss. "Wir warten ab. Und dann wird jeder vernünftige Kaufmann den Bleistift in die Hand nehmen und rechnen." Die Mehrkosten an die Kunden weitergeben will er nicht. Dafür gebe es nur noch wenig Spielraum. "Das ist hier ein Volksfest. Das heißt: Es muss für jedermann erschwinglich sein." Das will auch der Oberbürgermeister. Pannermayr verweist darauf, dass die Stadt aktuell viele Mehrkosten trage und nicht weitergebe.