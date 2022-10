Energie-Krise: Erste Supermärkte verkürzen Öffnungszeiten

Aufgrund der Energie- und Personal-Krise verkürzt ein Deggendorfer Edeka-Supermarkt ab Mittwoch seine Öffnungszeiten. Das bestätigt Siegfried Oswald, Inhaber des Edeka-Marktes in Deggendorf, dem BR auf Anfrage. Demnach schließt der Supermarkt unter der Woche eine Stunde früher - also um 19 statt bisher um 20 Uhr - und samstags sogar zwei Stunden früher: um 18 statt bisher um 20 Uhr.

Kürzere Öffnungszeiten: Energie einsparen bei offenen Kühlregalen

Wie Oswald im BR-Gespräch sagte, könne dadurch Energie bei offenen Kühlregalen - wie zum Beispiel bei Milch-Produkten - eingespart werden, ebenso bei der Parkplatz- sowie Marktbeleuchtung. "Es wird keine Masse an Energieeinsparung sein – aber ein bisschen etwas ist es immer", so Oswald. Wie viel Energie der Supermarkt-Inhaber tatsächlich sparen wird, kann er noch nicht sagen – Ende November sei eine erste Auswertung möglich.

Supermarkt-Personal immer schwerer zu finden

Aber nicht nur die Energie-Krise hat Oswald zu den verkürzten Öffnungszeiten veranlasst: Wie er selbst sagt, gehe er diesen Schritt auch "zum Wohle unserer Mitarbeiter". Diese seien immer schwerer zu finden. "Wir wissen nicht, warum." Oswald bräuchte - wie viele andere Supermärkte - mehr Personal. "Die Mitarbeiter haben alle positiv reagiert, dass wir früher zu machen, sie finden das toll." Vor allem weil weniger Arbeit nicht weniger Geld für die Mitarbeiter bedeutet. Denn die Spätschicht fange ab 2. November eine Stunde früher an. So habe er mehr Personal zur Mittags-Stoßzeit im Supermarkt. Denn obwohl die Lebensmittelpreise aufgrund der Inflation angestiegen sind, habe sich das Einkaufverhalten bei seinen Kunden nicht verändert. "Wir haben nach wie vor dieselbe Anzahl an Kunden." Einen Unterschied bemerkt der Supermarkt-Chef aber: "Es wird auf den Preis geschaut, Angebote werden jetzt mehr wahrgenommen. Marken- oder Bio-Artikel werden nicht mehr so nachgefragt."

Zum Artikel: Millionenschwere Heizkosten: Ingolstadts OB will vermitteln

Kunden akzeptieren frühere Schließung des Supermarkts

Wie die Kunden die verkürzten Öffnungszeiten annehmen, werde man ab dem 2. November sehen. Ein Schild vor dem Supermarkt weist seit rund einer Woche auf die gekürzten Öffnungszeiten hin. "Bisher ist da nur positive Resonanz von Kunden gekommen", so Oswald.

Wie Siegfried Oswald sagt, haben auch andere Edeka-Supermärkte die Öffnungszeiten aufgrund der Energie-Krise geändert. Das sei möglich, da die Supermärkte privat geführt werden. Ein Beispiel ist ein Edeka Markt in Aldersbach im Landkreis Passau. Auch er kündigt auf seiner Homepage an, seine Öffnungszeiten ab dem 2. November zu verkürzen: "zum Wohle und zur Entlastung unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zur Einsparung von Energie".

Eine BR-Abfrage bei den Supermarkt-Zentralen von Globus, REWE und Penny hat ergeben, dass die großen Ketten keine Verkürzung von Öffnungszeiten zur Energieeinsparung in Erwägung ziehen. "Die damit erzielbare Energieeinsparung wäre marginal", heißt es beispielsweise von REWE. Denn auf (Kälte-)Technik entfällt laut einer REWE-Sprecherin mehr als die Hälfte des Energiebedarfs der Märkte und diese ist unabhängig von den Öffnungszeiten.