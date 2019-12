Endstation Aufzug: Wochenlange Ausfälle bei der Bahn

Aufzug in Lochhausen fiel sechs Wochen lang aus

Einer dieser problematischen Aufzüge steht in Lochhausen, am Stadtrand von München. Josef Dittrich ist beim Sozialverband VdK engagiert und hat sich bei der Deutschen Bahn schon über mehrere Aufzüge beschwert, unter anderem über den in Lochhausen. Dittrich trägt eine Prothese am rechten Fuß, das Treppensteigen fällt ihm schwer. Dass der Aufzug an der S-Bahnstation so oft ausfällt, ärgert ihn schon lange. Auch an den Bahnhöfen in der Umgebung standen die Aufzüge zuletzt immer wieder still.

Die BR-Datenanalyse zeigt: Der Lochhausener Aufzug war im untersuchten Zeitraum insgesamt sechs Wochen lang kaputt, oft mehrere Tage am Stück. Dittrich ist empört: "Wenn man sich das vorstellt im Jahre 2019: Man ist vor Jahren auf den Mond geflogen und heutzutage ist das Reparaturmanagement von der Deutschen Bahn nicht in der Lage, innerhalb von 2-3 Tagen einen Aufzug wieder zum Laufen zu bringen."

Die deutschlandweite Datenanalyse zu Fahrstühlen bei der Deutschen Bahn lesen Sie hier.

Kaputte Fahrstühle: Problematik ist bei der Bahn bekannt

Laut der Deutschen Bahn gehören Vandalismus und technische Störungen zu den häufigsten Ausfallursachen. Der BR hat das Unternehmen mit den Ergebnissen der Datenauswertung konfrontiert. Man warte und inspiziere die Aufzüge durchschnittlich viermal im Jahr, heißt es. Auf die Frage, wie man die Probleme bei den Aufzügen in den Griff bekommen möchte, antwortet die Bahn eher allgemein: "Wir wissen auch, dass jeder Aufzug, der nicht funktioniert, ein Ärgernis für unsere Reisenden ist. Deshalb sorgen wir dafür, diese Ausfälle zu reduzieren und Reparaturen möglichst rasch mit möglichst wenig Einschränkungen für unsere Kunden vorzunehmen."

Barrierefreiheit: VdK-Präsidentin Bentele fordert strengere Regelungen

Artikel 9 der UN-Behindertenrechtskonvention besagt, dass es allen Menschen möglich sein muss, Transportmittel zu nutzen. Dass man auch zehn Jahre nach deren Unterzeichnung mit der Deutschen Bahn über funktionierende Aufzüge diskutieren müsse, zeuge von einer "großen Missachtung der Verpflichtung zur Inklusion", so Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, im BR-Interview. "Barrierefreiheit läuft nicht unter der Kategorie 'nice to have', sie ist ein Menschenrecht", sagt Bentele. Sie fordert strengere gesetzliche Regelungen, so dass Reisende eine Entschädigung für defekte Aufzüge einfordern können.

Demo wegen defektem Aufzug

Auch in der oberbayerischen Gemeinde Hebertshausen haben die Menschen die Diskussionen satt. Auch hier stand der einzige Aufzug zum Gleis immer wieder längere Zeit still. Anwohnerin Anja Kittlitz hat deshalb kürzlich sogar eine spontane Demonstration organisiert, um die Deutsche Bahn zum Handeln zu bewegen. Das Motto: "Für eine S-Bahn, die alle nutzen können – mit Kinderwagen, Rolli, mit schwerem Koffer, Krücken und überhaupt." Mehr als 70 Bürgerinnen und Bürger sind gekommen. Der Aufzug funktioniert kurz danach wieder, doch Anja Kittlitz ist skeptisch, ob das von langer Dauer ist: "Ich wohne jetzt seit fünf Jahren in Hebertshausen und der Aufzug ist regelmäßig alle paar Monate über längere Strecken kaputt und nicht funktionstüchtig. Ich kann mir tatsächlich fast nicht vorstellen, dass es das jetzt gewesen ist."