Endstation am Wildschutzzaun: Wallfahrer in Ensdorf sind erbost

Seit 350 Jahren pilgern jedes Jahr im August gläubige Ensdorfer in das gut 20 Kilometer entfernte Rottendorf - zu Ehren des Heiligen Kajetan. Der Weg führt früh morgens idyllisch durch Wälder und Wiesen bei Amberg in der Oberpfalz.

Doch das war einmal, seit einigen Wochen versperrt ein Wildschutzzaun den alten Pilgerweg. Gebaut hat ihn das Straßenbauamt. Die B85 zwischen Amberg und Schwandorf ist vierspurig ausgebaut worden und darf ab sofort nicht mehr überquert werden.

Wallfahrt wird vier Kilometer länger

Angelika Graf ist Sprecherin des Pfarrgemeindesrates Ensdorf. Ihr stinkt der neue Wildschutzzaun gewaltig. Sie versteht nicht, warum die Wallfahrer jetzt eine neue Route gehen sollen. "Vielleicht ist in zwanzig Jahren der andere Weg auch nicht mehr passierbar", so die langjährige Pilgerin. Die Ensdorfer verstehen die Welt nicht mehr, denn die alternative Strecke ist ihrer Meinung nach noch gefährlicher. Ab sofort müssen sie einen Teil des Pilgerweges direkt neben einer Kreisstraße gehen und von Idylle ist da keine Rede mehr. Außerdem ist der neue Weg um knapp vier Kilometer länger.

Pilger wollen eine Türe im Zaun

Damit die Wallfahrer auch weiterhin an einer bestimmten Stelle die B85 überqueren können, soll eine Türe her. Pilgerführern Marianne Beer fordert gemeinsam mit ihren Mitstreitern eine zusätzliche Türe im Wildschutzzaun. Es gibt bereits einige Türen im Zaun, doch nicht an dieser Stelle. Die nächste Türe ist ein paar Hundert Meter entfernt. Nach Meinung von Marianne Beer ist das Überqueren der Bundesstraße 85 an einem Sonntagmorgen kein Problem. Die Pilger würden sich dann auch mit der Polizei in Verbindung setzen, damit niemanden etwas passiert.

Vierspurige Bundesstraße

Das Straßenbauamt bleibt hingegen hart. Auf BR-Anfrage teilte Baudirektor Stefan Noll mit, dass eine Überquerung der vierspurigen Bundesstraße an dieser Stelle schlichtweg zu gefährlich ist. Am kommenden Sonntag müssen die Ensdorfer Pilger also den neuen Weg gehen, neben der befahrenen Straße. Trotzdem wollen sie weiterhin für die bisherige, Jahrhunderte alte Route kämpfen. Auch wenn sie nur eine kleine Pilgergemeinschaft sind, ihnen ist die jährliche Wallfahrt nach Rottendorf wichtig.