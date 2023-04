Endspurt beim zweiten NSU-U-Ausschuss – Was hat er gebracht?

Günther Beckstein muss am Donnerstag fast eine dreiviertel Stunde auf dem Gang vor dem Untersuchungsausschuss warten. "Nicht öffentlicher Teil", steht auf der Tagesordnung und das gilt auch für den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten. Ihn scheint die Wartezeit nicht zu stören.

Er hat sich Akten mitgenommen, die er konzentriert durchblättert. Dann hat der 79-jährige seinen Auftritt. Viele im Ausschuss haben ihn mit Spannung erwartet. In Becksteins Amtszeit als Innenminister sind die NSU-Morde gefallen. Der CSU-Politiker erklärt in seinem Eingangsstatement, es sei die größte Niederlage des Rechtsstaats, dass die NSU-Mordserie nicht aufgeklärt werden könnte. Er wirkt betroffen, während er das sagt.

Beckstein als Zeuge geladen

Beckstein war als bayerischer CSU-Innenminister einer der Ersten, der bei den Verbrechen in Nürnberg an einen rechtsextremen Hintergrund dachte. Das rechnet ihm der Ausschussvorsitzende Toni Schuberl von den Grünen hoch an.

Die These von Grünen und FDP, die Ermittler hätten bei den Morden an den fünf Migranten in Bayern zu wenig in Richtung Rechtsextremismus ermittelt, will Beckstein trotzdem nicht gelten lassen. Beckstein geht davon aus, dass die NSU-Terroristen bei ihren Morden Helfer hatten. Bei den drei Morden in seiner Heimatstadt Nürnberg sei bei den Tatorten Ortskenntnis gefragt gewesen. Die Bundesanwaltschaft sieht dafür keine Belege. Wirklich neu sind die Vermutungen Becksteins allerdings nicht, er hat sie auch schon früher geäußert.

Straffer Zeitplan für die Ausschussmitglieder

Bis Mai müssen die Abgeordneten mit der Beweisaufnahme beginnen, im Juni den Abschlussbericht schreiben. Bis dahin haben sie sich noch viel vorgenommen. Tausende Seiten Akten müssen noch gelesen werden, so der Ausschussvorsitzende Toni Schuberl von den Grünen. Das Problem: Viele wichtige Akten hätten sie von den Ermittlungsbehörden erst jetzt bekommen. Auch Matthias Fischbach von der FDP beklagt, dass die Behörden Akten sehr schleppend herausgegeben hätten. Zu Beginn des Ausschusses gab es sogar einen Skandal, weil das Landeskriminalamt eine halbe Million Datensätze gelöscht hatte.

Was will der aktuelle NSU- Ausschuss?

Zehn Menschen brachten die Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zwischen 2000 und 2007 um, die meisten in Bayern. Fünf Männer türkischer beziehungsweise griechischer Herkunft in Nürnberg und München zählen hier zu ihren Opfern. Die Taten flogen erst auf, als sich Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos 2011 umbrachten und sich die NSU-Terroristen damit selbst enttarnten.

Besonders Polizei und Verfassungsschutz von Bund und Ländern mussten sich große Versäumnisse vorwerfen lassen, weil sie die Rechtsterroristen offensichtlich jahrelang nicht beobachtetet hatten. Beim aktuellen NSU-Untersuchungsausschuss handelt es sich um den zweiten Ausschuss zur NSU in Bayern. Er hat vor allem im Fokus, ob die Ermittlungsbehörden bei der Aufklärung der Morde Fehler gemacht haben.

Aber auch Fragen zu den Morden und ob es Unterstützer für das NSU-Trio gab, sollen geklärt werden. 2012 und 2013 gab es in Bayern schon mal einen NSU-Untersuchungsausschuss. Auch damals beschäftigten sich die Mitglieder mit ähnlichen Fragen. Zwischen den beiden U-Ausschüssen fand allerdings der NSU-Prozess in München statt, bei dem die NSU-Terroristin Beate Zschäpe und vier Unterstützer zu Haftstrafen verurteilt wurden. Für den grünen Ausschussvorsitzenden Toni Schuberl steht fest, auch nach Abschluss des aktuellen Ausschusses darf es beim Thema NSU keinen Schlussstrich geben. Es sei wichtig, die Vorgehensweise der NSU-Terroristen zu verstehen, um zukünftigen Terror zu verhindern.

Was hat der zweite Untersuchungsausschuss gebracht?

Bei der CSU hielt man den möglichen Erkenntnisgewinn des U-Ausschuss von Beginn an für gering. Das hat sich jetzt bestätigt, so Holger Dremel (CSU), stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses. "Aus meiner und unserer Sicht gibt's keinen neuen Erkenntnisgewinn. Wir haben das Puzzleteil, das zu einer früheren Aufklärung hätte führen können, leider nicht gefunden."

Der Grüne Toni Schuberl widerspricht ihm beim mangelnden Erkenntnisgewinn. Dabei bezieht er sich auf Zeugenberichte von Mitarbeitern der Zeitung "Nürnberger Nachrichten" vor ein paar Wochen. In der Politikredaktion der Zeitung war das NSU-Bekennervideo eingeworfen worden.

Das Brisante für Schuberl - auf dem Umschlag gab es laut Zeugen keine Briefmarken: "Das sind so Details, aber die bedeuten natürlich sehr viel. Die bedeuten, dass es nicht nur das Trio war, sondern ein Umfeld da war, wie groß auch immer das Umfeld war, aber in Nürnberg war irgendwer, der eingeweiht war." Wie Günther Beckstein geht auch er von Helfern aus, auch wenn das die Bundesanwaltschaft anders sieht.

U-Ausschuss will noch Beate Zschäpe in Chemnitz befragen

Im Mai wollen die Ausschussmitglieder Beate Zschäpe in Chemnitz befragen. Seit ihrer Verurteilung im NSU-Prozess zu lebenslanger Haft sitzt sie in der dortigen JVA ein. Die Ausschussmitglieder wollen selbst dorthin fahren, eine Videobefragung kommt für sie nicht in Frage. Ursprünglich hatte man noch über eine Befragung der Rechtsterroristin im Bayerischen Landtag nachgedacht.

Doch das wäre zu teuer und kompliziert geworden. Und dann ist auch fraglich, ob Beate Zschäpe überhaupt etwas sagen wird. Versuchen müsse man es aber auf jeden Fall, findet der stellvertretende Ausschussvorsitzende Holger Dremel von der CSU und auch Toni Schuberl (Grüne) pflichtet ihm bei: "Es ist nach dem Urteil nie der Versuch gemacht worden, sie nochmal zu befragen. Und für sie besteht jetzt keine Gefahr mehr, dass sie stärker verurteilt wird. Sie hat die Höchststrafe. Und sie wollte ja während des Prozesses eigentlich aussagen und ihre Anwälte haben sie zurückgehalten."