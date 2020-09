Endlich wieder spielen: Theatertag am Staatstheater Augsburg

Im vergangenen Jahr waren es noch über 5.000 Kultur-Interessierte, die zum Theatertag in das Ausweichquartier des Staatstheaters Augsburg in den Martini-Park kamen. In diesem Jahr durften wegen der Auflagen zum Infektionsschutz nur maximal 800 Besucher auf das Gelände. Endlich, das dachten wohl viele nach der kulturellen Zwangspause wegen Corona. Sie bekamen eine Reihe von Aufführungen zu sehen und durften hinter die Kulissen blicken.

Die Menschen sehnen sich nach Kultur

Man starte "verhalten optimistisch" in die neue Saison, sagt Intendant André Bücker. Die Rückkehr auf die Bühne sei ein Zeichen für Alle, Künstler wie Zuschauer. Die Menschen sehnten sich nach der Sicherheit, dass das Theater wieder losgeht und dass es auch wieder Spaß machen kann. Ballett-Direktor Ricardo Fernando ist sichtlich bewegt. Sein Ensemble mit 18 Tänzerinnen und Tänzern ist endlich wieder zurück auf der Großen Bühne im Augsburger Martini-Park, sehr zur Freude der Besucher.

Aufführungen schnell ausverkauft

Das Ballett ist eines der Highlights beim Theatertag und die Nachfrage ist groß. Die Vorführungen in der neuen Saison sind "ausverkauft“ - doch leider nur in Anführungszeichen. Denn die Interims-Spielstätte des Staatstheaters bietet grundsätzlich Platz für über 600 Zuschauer - doch wegen Corona dürfen nur 140 ins Gebäude.

Mehr digitale Projekte

Schon vor Corona hatte das Staatstheater die Entwicklung seiner digitalen Formate voran getrieben und begonnen, seine Stücke (mit 360-Grad-Videos) von der Bühne in die Virtuelle Realität zu übertragen. Dafür wurde mit Tina Lorenz eigens eine Projektleiterin für Digitale Projekte engagiert. Man müsse das Genre neu erfinden, sagt sie, und dass man am Theater viel Lust habe auf Neues und aufs Ausprobieren. Für das Augsburger Staatstheater markierte der Theatertag den Auftakt in eine ungewisse Saison und die stückweise Rückkehr zur Normalität, so hoffen Künstler und Theaterfans.