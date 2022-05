Endlich wieder schöppeln: Fränkische Weinfestsaison 2022 startet

In diesen Tagen starten gleich mehrere Freiluft-Weinfeste in Unterfranken, vielerorts das erste Mal seit 2019. Los geht es zum Beispiel am Mittwochabend beim Weindorf auf dem Würzburger Markt. Nach Angaben der Veranstalter gibt es bei den zwölf Wirten mehr als 100 regionale Weine zur Auswahl. Die Organisatoren rechnen an 13 Tagen mit insgesamt 80.000 bis 100.000 Besuchern. Die Weindorf-Buden sind bis zum 6. Juni aufgebaut.

Weinfeste auch in Hammelburg und Nordheim

Gefeiert wird an diesem Wochenende auch in Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen. Am Saalecker Schlossberg findet am Wochenende das "Weinfest im Weinberg" statt. In Nordheim am Main im Landkreis Kitzingen wiederum verwandelt sich die Kastanienallee über das verlängerte Wochenende bis zum 29. Mai zum bewirteten Weingarten. Das "Nordheimer Maivergnügen" ist allerdings ein Ersatz für das dortige Weinfest. Wegen Corona haben sich die Veranstalter dazu entschlossen es dieses Jahr noch einmal abzusagen.

Pfingstweinfest in Sommerach

Am ersten Juniwochenende geht es weiter: Vom 4. bis 6. Juni etwa findet in Sommerach im Landkreis Kitzingen das Pfingstweinfest statt. Bis in den Herbst kann an beinahe jedem Wochenende in einem anderen unterfränkischen Winzerort "geschöppelt" werden.