Endlich wieder Präsenz: Uni Regensburg startet ins Semester

Die Leere in den Hörsälen, Bibliotheken, Cafeten und in der Mensa der Universität Regensburg ist beim Start des Wintersemester 20221/2022 einem regen Treiben gewichen. Wären da nicht die Masken und Sicherheitsdienste, die den Impfstatus der hereinkommenden Studierenden kontrollieren, wäre alles wie vor der Pandemie. Doch Maskenpflicht und 3G-Regel sind nur zwei Maßnahmen. Der Restart in das Präsenzsemester ist für die Universitäten eine Herausforderung.

Impfquote über 90 Prozent

Professor Nikolaus Korber steht vor dem Impfbus, der vor dem Start des neuen Wintersemesters extra nochmals an die Universität Regensburg gekommen ist. Der Andrang hält sich in Grenzen. Für Vize-Präsident Korber, der für das Infektionsschutzkonzept der Universität verantwortlich zeichnet, ist das nicht verwunderlich. "Wir haben bereits im Juli eine Umfrage unter den Studierenden gemacht. Rund 90 Prozent der Studierenden sind schon zwei Mal geimpft." Das Angebot, sich impfen zu lassen, richtet sich daher an jene ungeimpften Studierende und Lehrende, die am Unileben wieder teilnehmen möchten.

Sicherheitsdienst auf dem Campus

Nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie füllen sich die Hörsäle und Seminarräume wieder. Wer auf dem weitläufigen Uni-Campus zurückkehrt, muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein. An der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH), die gleich unterhalb der Universität Regensburg liegt, hat sich die 3G-Regel bereits bewährt: An den Eingängen zu den Campusgebäuden steht ein externer Sicherheitsdienst. Die Mitarbeiter scannen die QR-Codes des digitales Impfnachweises, den die meisten Studenten auf ihrem Smartphone haben.

Tausende Kontrollen – kaum Beanstandungen

Bisher habe es keine nennenswerten Probleme bei den Kontrollen gegeben, sagt Professor Wolfgang Baier, Präsident der OTH Regensburg. "Lediglich 19 Studenten konnten keinen 3G-Nachweis erbringen." Seit 4. Oktober läuft der Hochschulbetrieb. Die bisher 26.000 Kontrollen haben ergeben, dass 88 Prozent der Studierenden geimpft sind. "Wir haben einen sehr hohen Impfgrad, was es uns natürlich sehr leicht macht, weiter Präsenzveranstaltungen abhalten zu können."

"Wenn man zwischen Präsenzveranstaltungen und digitalen Angeboten hin und her wechseln muss, dann können die Studierenden nicht einfach nach Hause fahren, sondern brauchen einen Platz auf dem Campus." Prof. Nikolaus Korber, Universität Regensburg

Der größte Hörsaal der Universität, das Audimax, bietet ausreichend Platz. Das Audimax soll zu einem Hörsaal für alle Vorlesungen werden, wenn man so will: Hier können Studierende ihren Laptop aufklappen und ihre jeweilige Veranstaltung verfolgen, ohne dafür nach Hause fahren zu müssen.

Gebraucht wird der Platz mit Sicherheit. An der Regensburger Universität sind aktuell 20.960 Studierende eingeschrieben. Gut 3.000 von ihnen sind im ersten Semester. Aber auch für viele, die bereits im zweiten, dritten oder vierten Semester sind, ist am Montag der erste Tag an der Uni - coronabedingt.