Endlich wieder Oktoberfest: Rhöner Trachten für die Wiesn

Die Gemeinde Sandberg zählt gerade einmal 2.700 Einwohner. Ein idyllisch gelegenes Dorf direkt am Fuße des Kreuzbergs. Viele, die hier leben, arbeiten in Schweinfurt oder Bad Neustadt und haben entsprechend lange Wege zurückzulegen. Nicht so die kleine Belegschaft der Sandberg Bekleidungs-GmbH. Fünf Vollzeitkräfte beginnen in diesen Tagen früh um 6.00 Uhr, wenn es noch kühl ist in der Fabrikhalle am Ortsrand. Bis zu zehn Teilzeitkräfte kommen je nach Auftragslage hinzu. Sie nutzen die Zeit vor der größten Hitze des Tages, bis zum Feierabend um 14.00 Uhr.

Traditionelle Mode – traditionelle Technik

Beim Betreten der Halle erwartet die Besucher eine Zeitreise in die 1960er Jahre. Nicht nur das Gebäude selbst stammt aus diesem Jahrzehnt, auch die Produktionsmaschinen haben inzwischen teilweise einen musealen Wert. Aber sie laufen noch, und darauf kommt es an. Schließlich stellen sie hier ja auch ein Traditionsprodukt her: Trachtenmode aus feinsten deutschen und österreichischen Lodenstoffen.

Die beliebtesten Farben: Braun und Grau

Braun und grau sind und bleiben die meistverkauften Farben: zeitlos soll so ein Trachtenjanker sein, die Hose ebenfalls. Klassisch die Weste, die darf aber gern auch etwas bunter sein, ebenso wie das Seidenfutter auf der Innenseite. All das liefert der Rhöner Betrieb hauptsächlich nach Oberbayern. Der wichtigste Kunde ist ein renommiertes Trachtenmodengeschäft in München, das die Ware aus Unterfranken unter dem eigenen Label verkauft. Und so ahnt die Kundschaft weder dort noch in Österreich, der Schweiz oder Südtirol, dass dieses typisch alpenländische Produkt aus dem nördlichsten Zipfel Bayerns stammt.

Eigentlich ist es ein Wunder

Dass es die Sandberg Bekleidungs-GmbH überhaupt noch gibt, ist keineswegs selbstverständlich. Der heutige Geschäftsführer Arndt Tennie hatte 1995 den Mut, das insolvente Vorgängerunternehmen weiterzuführen. Die alte Firma hatte seit 1961 in Sandberg produziert. 120 Mitarbeitende nähten neben Trachtenmode vor allem täglich rund 200 Anzüge für den Herrenausstatter Hettlage. Als der Insolvenz anmelden musste, gingen auch in Sandberg die Lichter aus.

Während die meisten deutschen Kleiderfabriken seit der Textilkrise der 1990er Jahre ihre Produktion ins billigere Ausland verlagerten, konzentrierten sich Arndt Tennie und sein damaliger Kompagnon Siegfried Kirchner ganz auf das Trachtengeschäft. Hochwertige Stoffe, kleine Stückzahlen zwischen einem Maßanzug und 500 Konfektionsanzügen, das ist die Nische, in der das kleine Rhöner Unternehmen überleben konnte. Sogar die Pandemie haben sie gemeistert: im ersten Jahr sogar ohne Kurzarbeit, im zweiten dann mit.

Reißender Absatz kurz vor dem Oktoberfest

Seit zwei Monaten surren in Sandberg wieder die Industrienähmaschinen auf Hochtouren. Jetzt erwirtschaften sie rund ein Drittel ihres Jahresumsatzes. Denn in den Wochen vor dem Oktoberfest findet ihr Produkt reißenden Absatz. Natürlich nur bei Menschen, die auf Qualität made in Germany Wert legen, sagt Tennie. Denn so ein Loden-Janker kostet im Fachhandel gut und gern 400 Euro. Aber den trägt man dann halt auch über viele Jahre. Weil er eben so zeitlos ist. "Würden wir weiße T-Shirts produzieren, wären wir längst weg vom Fenster", erklärt der Kaufmann. "Da kann man nur mit hohen Stückzahlen und niedrigen Löhnen mithalten."

Lieber gut schlafen als den Gewinn maximieren

Als Tennie und Kirchner die Sandberg Bekleidungs-GmbH vor 27 Jahren gründeten, glaubten sie zunächst auch, auf Auslandsproduktion setzen zu müssen. In Tschechien ließen sie Trachten in Lohnarbeit herstellen. Die Qualität sei gut gewesen, doch der Aufwand hoch. Gerade Siegfried Kirchner hatte als Bekleidungstechniker immer wieder Störungen vor Ort zu beheben. Mehr als 50.000 km im Jahr sei er damals mit dem Auto unterwegs gewesen.

Schließlich habe man sich lieber wieder auf das Knowhow der angestammten Belegschaft in Sandberg verlassen. Mit ihrem gefragten Nischenprodukt, so Arndt Tennie, könne man sich den Luxus erlauben, auf Akkord-Druck zu verzichten. So ein Sakko brauche im Schnitt drei bis vier Stunden Arbeitszeit. Und wenn es mal etwas länger dauere, dann sei das eben so! Ein gutes Betriebsklima sei alle mal wichtiger, als immer noch mehr Geld anzuhäufen. Das lasse einen auf alle Fälle ruhiger schlafen.

Hier näht der Ex-Chef

Siegfried Kirchner, der das Unternehmen lange zusammen mit Arndt Tennie führte, arbeitet bis heute stundenweise mit. Der 72 jährige ist längst in Rente aber hat immer noch Spaß an seinem Beruf. Bis heute beherrscht er jeden Arbeitsplatz aus dem FF. Besonders stolz präsentiert er den sogenannten Taschenautomaten. Eine mit Pressluft betriebene Maschine, die in einem Arbeitsgang den Lodenstoff aufschneidet, pfalzt und einfasst. Diese Maschine wurde laut Kirchner bei der Weltausstellung 1975 in Okinawa als Revolution der Bekleidungsbranche gefeiert. Heute sei das "Mittelalter". Aber das Ding funktioniere bis heute und: die robuste Technik vergangener Jahrzehnte lasse sich immer noch einfacher reparieren als moderne Elektronik.

Und so nähen sie munter weiter in der Kleiderfabrik von Sandberg. Die gesamte Belegschaft – fast alles Frauen – ist seit der Firmen-Neugründung mit an Bord.

"Dieses Gerät begeistert mich einfach!"

Zu den wenigen Männern zählt Hermann Geis. Auch er schon Rentner. Einer, der noch Lust hat, ab und zu seine Dampfbügelmaschinen zu bedienen, die er so virtuos beherrscht. Arndt Tennie hat ihm versprochen, dass Geis selbst bestimmen kann, wann er aufhören will.

Ja, Zusammenhalt wird hier groß geschrieben. Und auch der Chef selbst ist sich nicht zu schade, selbst Hand an zu legen. Er hat das Schneidern nicht gelernt, verkauft vorwiegend, was die anderen herstellen. Aber die Knopflochmaschine ist sein Metier. "Den Job überlassen sie mir gern", sagt Tennie, "denn wenn eine Jacke hier ankommt, stecken bereits drei Stunden Arbeit darin. Und dann musst Du Löcher in den Stoff machen. Wenn die nicht exakt sitzen, war alles umsonst!"