Endlich wieder Fußball-Training am Weißenburger Sportplatz

Der Geruch von frisch gemähtem Gras in der Nase und das grelle Flutlicht in den Augen: Endlich darf die Mannschaft des TSV 1860 Weißenburg wieder auf den Rasen. Dribbeln, Sprints, Koordinationsübungen, Schusstechnik – das alles hat den Fußballern im Lockdown sehr gefehlt. Wegen der niedrigen 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen – sie liegt unter 50 – kann die erste Mannschaft des Vereins wieder zurück auf den Fußballplatz.

Statt Fünfergruppen dürfen Zehnergruppen trainieren

Als klar war, dass ab Anfang dieser Woche wieder trainiert werden darf, ließen die Verantwortlichen des TSV 1860 Weißenburg keine Zeit verstreichen. Das klare Ziel: Die Fußballer sollten so schnell wie möglich auf den Fußballplatz zurückkehren, unter Einhaltung aller Hygiene-Auflagen natürlich. Die Konzepte aus dem ersten Lockdown können auch im zweiten fast unverändert angewandt werden, sagt Fußball-Abteilungsleiter Roland Mayer. Ein Unterschied: Statt Fünfergruppen wie im Juli und August sind im Moment Zehnergruppen erlaubt. Auch sonst ist im Training einiges anders als gewohnt.

Umziehen und Duschen im Vereinsheim ist tabu

So kommen etwa die Fußballer schon im Trainingsdress zum Fußballplatz, denn Umziehen in der Kabine ist nicht erlaubt. Auch Duschen im Vereinsheim nach dem Training ist tabu. Auf dem Platz selbst trainiert die Mannschaft getrennt in zwei Gruppen. Zweikämpfe und Partnerübungen sind verboten, schließlich müssen die Fußballer Abstand halten. Die Trainer haben daher Läufe sowie Pass- und Torschusstraining eingeplant.

Schon nach der ersten Übung sind die Fußballer aus der Puste

Dass die Fitness im Lockdown gelitten hat, merken die Fußballer schnell. "Erste Übung, und schon ist man aus der Puste", keucht Maik Wnendt nach einem schnellen Sprint. Ab und an Joggen sei halt nicht dasselbe wie eine intensive Trainingseinheit auf dem Platz, gibt er zu. Aber obwohl er aus der Puste ist: die Freude, wieder Fußball spielen zu dürfen, ist ihm deutlich anzumerken. "Es macht extrem viel Spaß", findet Wnendt – auch, endlich die Mannschaftskameraden leibhaftig wiedersehen zu können.