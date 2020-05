Endlich wieder auftreten: Wenn die Kultur vor's Fenster kommt

In einem Hinterhof in der Langen Straße in Fürth tut sich etwas: "Ohhh und Ahhh" ist zu hören, dann folgt Applaus. Ein Blick in den Hof verrät: Die Bewohner eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses haben sich auf ihren Balkonen und an den Fenstern versammelt und werden von einem Gaukler unterhalten.

Kultur-Lieferservice für alle

Es ist ein Auftritt der Initiative "Kultur vor dem Fenster". Quasi ein Kultur-Lieferservice, den Marc Vogel, selbst freischaffender Künstler aus Fürth, initiiert hat. Ein Internetportal, das darauf ausgelegt ist, Künstlerrinnen und Künstler für einen Auftritt vor dem eigenen Fenster zu buchen.

Auftritte nur auf Privatgrund

Über 80 freischaffende Künstler aus Fürth, Nürnberg und Landshut haben sich mittlerweile registrieren lassen und können gebucht werden. Darunter sind klassische Musiker, Rockmusiker, Volksmusiker, Kabarettisten und Kindertheatermacher. In der derzeitigen Situation, in der Künstlern die Auftrittsmöglichkeiten entzogen wurden, können sie so weiterarbeiten – unter strengen Vorgaben vom Ordnungsamt, erklärt Marc Vogel.

"Die Auflagen sind derzeit Corona bedingt, dass wir in Gärten, in Hinterhöfen nur auf Privatgrund auftreten dürfen, um Menschenaufläufe zu vermeiden. Und wir müssen dann auch intern untereinander die Abstandsregeln einhalten und die Ensemblegröße ist auf drei begrenzt." Marc Vogel, freischaffender Künstler und Initiator von "Kultur vor dem Fenster"

Finanzielle Unterstützung in schwierigen Zeiten

Unterstützt wird die Initiative auch vom Fonds des Nürnberger Kulturreferats. Es gehe darum, Kultur im Kleinen wieder möglich zu machen und Freude in den Alltag der Nürnberger zu bringen, schreibt die Stadt. Für die Künstler, deren finanzielle Grundlage in Corona-Zeiten komplett weggebrochen ist, bietet "Kultur vor dem Fenster" nicht nur die Möglichkeit, endlich wieder aufzutreten, sondern auch Geld zu verdienen. Die Gagen werden individuell ausgehandelt.

Gaukelei und abendliche Feuershow

Marc Vogel ist im Fürther Hinterhof für zwei Vorstellungen gebucht. Nachmittags Gaukelei mit Jonglage-Einlagen, abends gibt es noch eine Feuershow. Die kulturelle Einlage sollte ein besonderes Geburtstagsgeschenk für einen Bewohner im vierten Stock sein. Die Ehefrau hatte gebucht. Vom Balkon hoch oben schaut das Geburtstagskind begeistert zu, was sich unten im Hof abspielt.