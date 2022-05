Endlich steht es: Das Konzept zur Allgäuer Festwoche 2022

Nun ist es geschafft: das Konzept zur Allgäuer Festwoche im August 2022 steht. Am Mittwochabend wurde es im Werksauschuss des Kemptener Stadtrates vorgestellt. Die Erleichterung war deutlich zu spüren nach dem Eklat in der letzten Sitzung, nach der persönlichen Kritik an der vorherigen Festwochen-Leiterin Martina Duffner und letztendlich deren Rücktritt.

Aufbruchsstimmung und Gewissheit für die nächsten Monate

Kemptens Bürgermeister Klaus Knoll (Freie Wähler), der den an Corona erkrankten Oberbürgermeister Thomas Kiechle (CSU) vertrat, sprach von einer Aufbruchsstimmung. Man gehe nun mit der Gewissheit in die nächsten Monate, dass man zwar eine "kleinere, aber dafür auch besondere Festwoche" den Kemptenern und Allgäuern bieten wird. Und das bei freiem Eintritt. Heimatfest, Kulturtage und Wirtschaftsmesse – diesen Dreiklang, der die Seele der Allgäuer Festwoche ausmache, wird es auf jeden Fall wieder geben.

Fahrgeschäfte, drei Festzelte und Bühnenprogramm

Und so gehört natürlich das Festzelt dazu und das Weinzelt und ein Zelt im Linggpark. Zum Heimatfest gehören dann erstmals auch Schausteller und Fahrgeschäfte.

Kultur in jeder Form wird es wieder auf der Bühne im nördlichen Stadtpark geben. Hier hatte auch der Bayerische Rundfunk jahrzehntelang für Programmhighlights gesorgt.

Die Planungen für dieses Jahr laufen nun an. Es wird ein Vorabend- und Abendprogramm geben und eine Aktionsfläche im südlichen Stadtpark. Auch das berühmte Lichterfest darf nicht fehlen – das gibt es gleich an zwei Tagen.

Wegen Zelt-Knappheit große Einschnitte bei Wirtschaftsmesse

Wie gehabt startet auch die Kultur im Residenzhof mit musikalischen und Theater-Schmankerl. Die größten Einschnitte gibt es wegen der Zeltknappheit bei der Wirtschaftsmesse. Dennoch sind für Zelt- und Freigeländeplätze schon fast einhundert Bewerbungen eingegangen und die Attraktivität des neuen Konzeptes wird bei den Bewerbungen noch einmal einen Schub geben, sind sich die Organisatoren sicher. Dann werde man auch noch mehr Ausstellungsfläche ermöglichen können.

Die Harmonie und Einigkeit hielt sogar bei der Auswahl des diesjährigen Festwochen-Plakates. Einstimmig wurde der Entwurf gewählt, der ein springendes Paar zeigt, auf dem Weg zur Festwoche und den passenden Titel trägt: "Komm, wir gehen auf die Festwoche!". "Das gab es noch nie", sagte ein lang gedienter Stadtrat zum Abstimmungsergebnis.

Die Allgäuer Festwoche in Kempten findet dieses Jahr vom 8. bis zum 16. August statt.