Endlich Platz und Ordnung: Tipps von der Aufräum-Expertin

Statistisch gesehen besitzt jeder Haushalt in Deutschland 10.000 Dinge. Das Problem dabei ist die Ordnung. Mit ihrem Unternehmen "Raumundo" bietet Katharina Hammerschmidt Beratung und Hilfe für Menschen, die in ihrer Unordnung zu ersticken drohen. Oft fehlt einfach nur eine klare Struktur, die dann wiederum auch die Menschen ruhiger und entspannter macht. Die äußere Ordnung gibt auch eine innere Ordnung.

Wie entrümpelt man richtig?

Das Wichtigste beim Ausmisten ist, dass man sich von Dingen trennt. Im zweiten Schritt sollten die Dinge, die bleiben sollen, kategorisiert und zusammen verstaut werden.

Wie schaffe ich es, dass die Ordnung bleibt?

Mit dem Grundsatz, für ein neues Teil muss ein altes gehen, kommt man schon mal weiter. Für Kleidung empfiehlt Katharina Hammerschmidt eine extra Spendenbox im Keller.

Wie schaffe ich Ordnung in kritischen Bereichen wie der Garderobe?

Garderobe ist immer ein schwieriges Thema, weil es ein offener Bereich ist. Für mehr Ordnung rät die Expertin zu Kästen oder Schränken, damit Dinge wie Handschuhe, Schlüssel oder auch die Post ihren festen Platz haben.

Voller Kleiderschrank und nichts zum Anziehen?

In 80 Prozent der Zeit zieht man 20 Prozent der Dinge an, die im Schrank hängen. Nur behalten, was einem wirklich am Herzen liegt, alles andere ist überflüssig, sagt die Aufräum-Expertin.

Jeden Tag ein bisschen oder ein mal richtig aufräumen?

Das ist individuell unterschiedlich. Wichtig ist es einen Platz für die verschiedenen Dinge zu haben. Im Optimalfall bringt man die Sachen sofort dorthin, andernfalls in Sequenzen.