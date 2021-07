Endlich: Ilztalbahn startet in die Saison

Pünktlich zu den Sommerferien kann die Ilztalbahn endlich in die Saison 2021 starten. Ab 31. Juli werden Züge im Zwei-Stunden-Takt die verkürzte Strecke zwischen Passau und Röhrnbach im Landkreis Freyung-Grafenau fahren, so die Ilztalbahn GmbH in einer Pressemitteilung. Allerdings: Die Weiterfahrt nach Freyung und Waldkirchen im Landkreis Freyung-Grafenau erfolgt mit Ersatzbussen.

Lkw rammte Brücke: Schienenersatzverkehr notwendig

Denn die Verantwortlichen der Bahn hatten dieses Jahr viel Pech: Zuerst musste der Saisonstart im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Dann rammte Anfang Juni ein mit einem Bagger beladener Lkw die Eisenbahnbrücke bei Schiefweg.

Die Brücke musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, weshalb bis zum Saisonende am 17. Oktober der neue Fahrplan mit dem Busersatzverkehr ab Röhrnbach gilt. "Wir hoffen, mit dem Ersatzkonzept viele Ausflügler und Touristen für die Fahrt mit der Ilztalbahn und ihren Anschlussbussen begeistern zu können", so Thomas Schempf, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Ilztalbahn GmbH.

💡 Hintergrund:

Die Ilztalbahn ist eine eingleise Nebenbahn und führt vom Bahnhof Passau über das Ilztal und das Osterbachtal nach Waldkirchen und schließlich zu ihrem Endbahnhof nach Freyung. Sie wurde im 19. Jahrhundert gebaut, in den 1980er-Jahren wurde der Personenverkehr allerdings eingestellt. Nach jahrelangen Bemühungen und im Zuge eines grenzüberschreitenden Verkehrskonzepts wurde sie 2011 als wildromantische Lokalbahn hauptsächlich für Touristen wieder in Betrieb genommen.