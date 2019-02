Endlich eingefangen: Kuh Büxi lebt jetzt auf Gut Aiderbichl

Im Herbst vergangenen Jahres war die junge Kuh aus ihrem Stall in einem Hof im Landkreis Landshut ausgebrochen. Seitdem hatte sich Büxi im Wald versteckt und ihre Jäger mehrmals geschickt stehen lassen. Doch am Donnerstagabend war es dann soweit. Ein pensionierter Polizist hat das Tier im Wald südlich von Geisenhausen entdeckt und mit einem Betäubungsgewehr erwischt. Zuvor hatte sich der Mann für die Jagd eine Erlaubnis vom Landratsamt Landshut geholt.

Prominente Kuh bekommt besonderes Zuhause

Doch Kuh Büxi muss jetzt nicht wieder zurück in den Stall, ihre wilde Flucht hat sich ausgezahlt. Ihr neues Zuhause heißt Gut Aiderbichl bei Deggendorf. Auf dem Gnadenhof bekommt die freigeistige Kuh eine Stallbox für sich allein, dazu Heu und Rindermüsli so viel sie will.