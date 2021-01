Endlagersuche: Heute letzte Chance auf Mitspracherecht

Das Ergebnis soll bis 2031 fallen und beeinflusst die nächste Million Jahre in Deutschland: Wohin mit dem atomaren Abfall? Wer bei der Entscheidung des Standorts in Deutschland mitreden möchte, hat heute noch die Chance sich anzumelden, bevor kommenden Freitag die Bürgerbeteiligung an der Suche beginnt.

Endlager in Flossenbürger Granit?

Saldenburger Granit, das Fichtelgebirge, Flossenbürger Granit oder Falkenberger Granit - die Gesteinsformationen sind bislang Touristenattraktionen, sind aber seit Jahrzehnten immer wieder im Gespräch als Wirtsgestein für ein atomares Endlager. Ob sie sich tatsächlich dafür eignen, will die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) bis zum Jahr 2031 herausfinden. Im September wurde ein erster Zwischenbericht vorgestellt. Demnach würden sich insgesamt 90 Teilgebiete in Deutschland nach derzeitigem Stand des Verfahrens dafür eignen. Darunter sind auch weite Teile Bayerns, vor allem in Nordbayern.

Dreitägige Online-Konferenz geplant

Am Freitag, den 5.Februar, beginnt die erste Öffentlichkeitsbeteiligung für das Verfahren. Kommunen, Organisationen und Bürger können früh im Verfahren ihre regionalen Interessen und Bedenken vorbringen. Dafür gibt es eine dreitägige Online-Konferenz mit dem Namen "Fachkonferenz Teilgebiete". Bis einschließlich heute (Freitag, 29.01.) kann man sich dafür hier anmelden. Teilnehmen kann jeder.

Behringer: "Besprechung sollte Face-to-Face stattfinden"

Atomkraftgegner und Naturschützer aus der nördlichen Oberpfalz haben bereits ihre Positionen über das Bündnis ausgestrahlt. Auch die Bürgerinitiative gegen ein Atommüllendlager im Saldenburger Granit ist bereits angemeldet für die Konferenz, wie ca. 600 andere Organisatoren, Bürger, Wissenschaftler und Gebietskörperschaften, sagt Vorsitzender Martin Behringer. Er sei skeptisch, ob eine Online-Konferenz mit so vielem Teilnehmern funktioniere, sagt er. Er fordert, den Prozess zu stoppen und fortzusetzen, wenn persönliche Treffen im Rahmen der Pandemie wieder möglich seien. "Besprechungen von dieser Wichtigkeit müssen Face-to-Face stattfinden", argumentiert er.

Nach Konferenz schon erste Favoriten?

Inhaltlich zeigt sich Behringer, der auch Bürgermeister der Gemeinde Thurmansbang (FWG) ist, gespannt. "Ich hoffe, dass es konkreter wird, dass wirklich neue Erkenntnisse bekannt gegeben werden." Seinen Informationen zufolge sollen sich nach Abschluss und Auswertung dieser Veranstaltungsreihe Regionen herauskristallisieren, die dann weiter diskutiert werden.

Letzte Diskussionsrunde im Juni

Die Fachkonferenz Teilgebiete hat insgesamt drei Teile. Zum Auftakt Anfang Februar folgen im April eine Diskussionsrunde sowie im Juni. Die Fachkonferenz soll verständlich machen, wie die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) arbeitet, aber auch Erfahrungen und Wissen sammeln aus den Regionen.