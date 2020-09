Endlager-Zwischenbericht: Reaktionen aus Oberfranken

Hofer Bundestagsabgeordneter Friedrich: Region scheidet bald aus

Der Hofer Bundestagsabgeordnete und Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Friedrich (CSU), bezeichnet den heute veröffentlichten Zwischenbericht als einen erster Schritt in einem langwierigen Auswahlverfahren. Er enthalte keine rechtsverbindlichen Festlegungen und stelle auch keine abschließende Festlegung dar, heißt es in einer Mitteilung. Friedrich sei fest davon überzeugt, dass spätestens in der nächsten Stufe des Auswahlverfahrens die Granitgebiete in den Landkreisen Hof und Wunsiedel nicht mehr dabei sein werden.

"Denn: Im zweiten Schritt werden die 'Mindestanforderungen' überprüft. Dazu gehört laut BGE, dass das Gestein 'möglichst gas– und wasserundurchlässig ist'. Spätestens an diesem Entscheidungskriterium muss unsere Region aus der Liste möglicher Endlager ausscheiden".

Darüber hinaus dürfte sich das Thema Endlager ohnehin bald erledigt haben, denn in absehbarer Zeit würden die sogenannten Generation IV-Reaktoren ans Netz gehen, heißt es in dem Schreiben weiter. "Diese modernen Reaktoren produzieren aus dem sogenannten 'Atommüll' Energie. Das, was in einem Endlager vergraben werden soll, wird also künftig ein wertvoller Rohstoff für die Energieproduktion sein." An den Generation IV-Reaktoren forschen derzeit unter anderem die USA, China, Russland und Frankreich aber auch die Schweiz, Japan und Australien. Deutschland ist nicht dabei.