Endlager-Suche: Bayern kritisiert Verfahren

Nach der Veröffentlichung des Zwischenberichts zur Suche nach einem Endlager für Atommüll hat sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kritisch über das Verfahren geäußert. Wenn etwa die Hälfte des Bundesgebiets als grundsätzlich geeignet für ein Endlager bezeichnet werde, entstehe enorme Verunsicherung im Land. Mit Blick auf das Verfahren gebe es im Freistaat eine "Menge an Fragen" und eine "große Portion Skepsis".

Von bayerischer Seite gebe es aber keine Totalblockade, sagte der Ministerpräsident. Die Staatsregierung werde das Verfahren "sehr konstruktiv und kritisch begleiten", kündigte Söder an. Dabei werde Bayern auch eine eigene wissenschaftliche Perspektive mit einfließen lassen. Bayern werde die Debatte "mit langem Atem führen" und auch das politische Gewicht der Staatsregierung und der Parteien einbringen.

Bayern zu zwei Dritteln betroffen

Der heute veröffentlichte Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) weist weite Teile Bayerns als möglichen Standort für ein atomares Endlager aus. Sieben der 90 Teilgebiete, die laut BGE günstige geologische Voraussetzungen für ein Endlager haben, liegen ganz oder teilweise im Freistaat.

Söder sagte, rund acht Millionen Bayern und zwei Drittel der Fläche des Freistaats seien auf der aktuellen Karte betroffen: Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken samt der Stadt Nürnberg, die Oberpfalz und Niederbayern komplett, Schwaben ungefähr zur Hälfte und selbst Oberbayern teilweise. Vor diesem Hintergrund bleibe die Frage, warum Gorleben als Standort nun fundamental ausgeschlossen werde. Das sei eine "Schwäche" des Zwischenberichts. Zudem ließ der Ministerpräsident durchblicken, dass er insbesondere die Ton- und Granit-Vorkommen in Bayern für ein Endlager nicht für geeignet hält. CSU und Freie Wähler hatten bereits in ihrem Koalitionsvertrag 2018 festgehalten, dass Bayern ihrer Überzeugung nach "kein geeigneter Standort" sei.

Söder mahnt Fairness an

Vorwürfe, Bayern verweigere sich der Debatte über einen geeigneten Standort grundsätzlich, wies Söder zurück. "Dass woanders die Lichter an waren, lag auch an Kernkraftwerken in Bayern und Baden-Württemberg", sagte er. Der Freistaat trage mit den Zwischenlagern in Atomkraftwerken derzeit die "absolute Hauptlast". Außerdem prüfe Tschechien ein Endlager in Grenznähe. Somit sei Bayern stärker betroffen als jedes andere Land und habe das Recht, über das weitere Vorgehen zu sprechen. Er forderte in diesem Zusammenhang Fairness.

Die Staatsregierung werde sich nachhaltig dafür einsetzen, dass es keine "politisch motivierte Entscheidung geben werde". Vielmehr müsse die geologisch sicherste Variante für das Endlager gewählt werden. Den bayerischen Grünen warf Söder vor, den Freistaat als Standort geradezu anzubieten.