Endgültiges Aus für Kaufhof am Münchner Stachus

Streit über Vertragslaufzeiten

Der Oberbürgermeister wollte sich nach eigenen Worten "für eine nennenswerte Mietreduzierung bis hin zu einem vollständigen Mietverzicht in Millionenhöhe einzusetzen." Die Gespräche scheiterten jedoch - Gründe dafür sind laut Reiter unterschiedliche Vorstellungen über tragbare Vertragslaufzeiten.

Demnach war Hauptvermieter Zechbauer dazu bereit, dem Konzern das Haus für eineinhalb Jahre zu günstigeren Mietkonzessionen zu geben. Der österreichische Milliardär und Eigentümer von Karstadt-Kaufhof, René Benko, wollte aber auf einem Weiterbetrieb von vier Jahren bestehen, so Reiter. Seinen Kompromissvorschlag von zweieinhalb Jahren vergünstigten Mietbedingungen habe Zechbauer akzeptiert, nicht aber Benko, der den Vorschlag mit Hinweis auf wirtschaftliche Zwänge abgelehnt habe, hieß es in der Mitteilung des Oberbürgermeisters.

"Leider muss ich feststellen, dass das Schicksal der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den wirtschaftlichen Überlegungen der betreffenden Unternehmer am Ende keine Rolle gespielt hat." OB Dieter Reiter

Aus für insgesamt 50 deutsche Filialen

Mitte Juni hatte Galeria Karstadt Kaufhof im Rahmen seiner Sanierungspläne die Schließung von 62 der 172 Warenhäuser in Deutschland angekündigt. In den betroffenen Kommunen lösten die Schließungspläne des Warenhauskonzerns Sorge vor einer Verödung der Innenstädte aus. Einige Warenhäuser, wie etwa in Nürnberg, konnten nach Verhandlungen wieder von der Streichliste genommen werden.

Doch für 50 Filialen bleibt es beim Aus, darunter sind drei in München: Neben dem Haus am Stachus sind die Filialen am Nordbad und im OEZ betroffen. Auch Karstadt Sports in der Neuhauser Straße muss wahrscheinlich schließen. Der Karstadt an der Münchner Freiheit bleibt in Betrieb.