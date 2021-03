Endgültiges Aus für Jugendherberge in Lohr bereits Ende März

Erste Schließungspläne wurden schon im Januar bekanntgegeben, jetzt ist die Entscheidung endgültig: Die Jugendherberge in Lohr am Main wird Ende März geschlossen. Das hat das neunköpfige Präsidium des DJH-Landesverbands Bayern beschlossen. Laut DJH sei das Haus in Lohr defizitär. Von der Schließung sind eine Festangestellte und zwei Saisonkräfte betroffen, deren Verträge auslaufen.

Keine Querfinanzierung mehr möglich

Zuvor hatte die Grünen-Stadtratsfraktion aus Lohr 782 Unterstützer-Unterschriften eingereicht, um das Präsidium zum Umdenken zu bewegen. Doch das konnte nichts an den Schließungsplänen ändern. Wie DJH-Landespressesprecher Marko Junghänel mitteilt, konnten kleine defizitäre Häuser bisher querfinanziert werden – mithilfe von großen Jugendherbergen in Nürnberg oder München, die gut ausgelastet sind. Dieses Modell würde nun aber nicht mehr funktionieren und das gesamte Netzwerk des Jugendherbergswerks gefährden.

DJH schließt auch Jugendherbergen in Feuchtwangen und Kehlheim

Neben der Jugendherberge in Lohr am Main schließt das DJH auch seine Einrichtungen in Feuchtwangen und Kehlheim. Diese sollen Ende Oktober geschlossen werden. Auf Dauer wäre keine Finanzierung möglich, zumal in allen drei Jugendherbergen massiv investiert werden müsse. Die Häuser werden laut Landesspressesprecher zum Verkauf angeboten. Die Stadt Lohr habe Interesse bekundet, das Haus zu übernehmen.

Frühere Schließungspläne abgewendet

Bereits im Jahr 1986 stand die Jugendherberge in Lohr vor der Schließung. Damals gelang es den Lohrern, die Schließungspläne abzuwenden. Mithilfe von Bürgerspenden und einer großen Finanzspritze der Stadt konnte die Jugendherberge gerettet werden. Beeindruckt vom Lohrer Engagement sanierte und erweiterte das Jugendherbergswerk die Einrichtung für knapp eine Million Euro.