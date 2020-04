Ende einer Affenliebe: Münchner Oran-Utang-Dame Matra ist tot

Wie der Zoo am Montag mitteilte, starb der 44 Jahre alte Affe bereits Ende März an Herzversagen. Grund sei keine Infektion, sondern Matras hohes Alter gewesen. Mit Corona hat der Fall also nichts zu tun.

Todesursache Altersschwäche - traurige Tierpfleger in Hellabrunn

Die Kuratorin des Tierparks Beatrix Köhler spricht in einer Mitteilung von "sehr traurigen Momenten, wenn ein so liebenswürdiges Tier, das uns hier in Hellabrunn seit über 26 Jahren täglich begleitet hat, stirbt".

Matra kümmerte sich bis zu ihrem Tod fürsorglich um den eigenen Nachwuchs und auch um andere junge Orang-Utans in Hellabrunn. Die drei Jungtiere Ronda, Quentin und Quinn sind Köhler zufolge aber auch nach Matras Tod gut in die Gruppe mit vier weiteren erwachsenen Weibchen eingebunden.

Gebürtige Fränkin: Matra kam 1992 aus Nürnberg

Matra war 1975 im Tiergarten Nürnberg geboren worden und mit 17 Jahren nach Hellabrunn gekommen. Dort galt sie dann als Lieblingsweibchen des 2018 verstorbenen Orang-Utan-Männchens Bruno. Sie hat sieben direkte Nachkommen – drei Männchen und vier Weibchen.