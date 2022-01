Ende des Traditionsunternehmens FAG-Kugelfischer vor 20 Jahren

Das Traditionsunternehmen FAG Kugelfischer mit Sitz in Schweinfurt wurde vor gut 20 Jahren vom Konkurrenten Schaeffler mit Sitz in Herzogenaurach aufgekauft. Aber nicht ganz freiwillig. Es war eine sogenannte "feindliche Übernahme" per Aktienkauf. Ein wahrer Wirtschaftskrimi, der sich über Monate hinzog.

Schaeffler macht FAG-Aktionären Kaufangebot

Am 10. September 2001 kündigte Schaeffler überraschend an, den FAG Aktionären ein lukratives Tauschangebot zu machen: 11 Euro für eine FAG-Aktie. Der Gewinn von einem Tag auf den nächsten lag damit bei über 50 Prozent. Die IG-Metall war von diesem feindlichen Übernahmeangebot entsetzt. Schaeffler strebte 75 Prozent des Aktienkapitals an und wollte dafür 670 Millionen Euro bereitstellen, finanziert von der Deutschen Bank.

FAG-Vorstand kann Aktienverkäufe nicht verhindern

Einen Tag später – noch Stunden vor den Terroranschlägen am 11. September 2001 unter anderem auf das World Trade Center in New York – riet der FAG-Kugelfischer Vorstand seinen Aktionären vom Aktienverkauf ab. Alle folgenden Appelle allerdings liefen ins Leere. Auch weil Schaeffler sein Kaufangebot noch einmal aufstockte. Und so besaß das Unternehmen schon sechs Wochen nach seinem ersten Kaufangebot deutlich über 80 Prozent der FAG Kugelfischer Aktien. Am 18. Dezember verließ FAG-Vorstand Uwe Loos das Unternehmen. Der damalige Schaeffler-Vorstandsvorsitzende Jürgen Geisinger übernahm die Geschäfte. Drei Tage später, am 21. Dezember folgte für Schaeffler der wichtigste Schritt: Die US-Kartellbehörde genehmigte die FAG Übernahme.

Konzentration auf den Standort Schweinfurt

Heute arbeiten am Schaeffler-Standort Schweinfurt noch rund 5.000 Menschen und damit rund 2.000 mehr als noch vor 20 Jahren. Der Standort in Elfershausen im Landkreis Bad Kissingen wurde allerdings geschlossen. Am 22.12.2017 stellte Schaeffler hier nach 67 Jahren die Produktion ein. 220 der letzten Mitarbeiter fanden bei Schaeffler in Schweinfurt einen neuen Arbeitsplatz. 54 waren mit Abfindungen gegangen. Und seit März vergangenen Jahres ist klar: Der Schaeffler-Standort in Eltmann im Landkreis Haßberge wird auch geschlossen. Etwa 400 Mitarbeiter sind hier noch beschäftigt. Die Produktion soll nach Schweinfurt verlagert werden. Der gesamte Prozess soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Damit geht die Wälzlagerproduktion in Eltmann nach über 80 Jahren zu Ende.